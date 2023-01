Royals: Kurz nach Prinz Harrys Interview taucht diese Nachricht von König Charles III. auf

Es ist erst der 9. Januar und doch könnte das Interview von Prinz Harry beim britischen TV-Sender ITV das Interview des Jahres 2023 sein. In allen Einzelheiten sprach Prinz Harry über die Beziehung zu seiner Familie, die Verhältnisse zwischen den Royals und seiner Frau Meghan Markle und nannte seine Stiefmutter Camilla unter anderem eine gefährliche Schurkin.

Es wäre also durchaus nachvollziehbar, wenn König Charles III. oder sein Sohn Prinz William vor Wut kochen und auf eine Gegendarstellung pochen würden. Doch all das blieb bislang aus. Es gab keine Stellungnahme vom Palast, keinen Ton von einem Mitglied der royalen Familie. Und auch das Bild, das am Montagvormittag über den Instagram-Account von König Charles III. und seiner Frau Camilla geteilt wurde, hat nichts mit den unglaublichen Enthüllungen zu tun, die Exit-Royal Prinz Harry nur kurz zuvor in Millionen Haushalte posaunt hatte und die es ab dem 10. Januar auch in Buchform zu lesen geben wird.

Kate Middleton wird 41 Jahre alt

Ganz im Gegenteil: Die Royals beweisen Zusammenhalt. So teilte das Königspaar ein Bild von Kate Middleton, die von einem kleinen Mädchen einen Strauß Blumen geschenkt bekommt. Dazu die Worte:„Wishing the Princess of Wales a very happy birthday today“ (zu Deutsch: Herzlichen Glückwunsch der Prinzessin von Wales zu ihrem heutigen Geburtstag).

Denn das wäre bei all der Aufmerksamkeit für Prinz Harrys Interview beinahe untergegangen: Kate Middleton ist am 9. Januar 2023 41 Jahre alt geworden. Wie die Prinzessin von Wales ihren Ehrentag begehen wird, ist nicht genau überliefert. Die britischen Medien spekulieren jedoch, dass sie es dieses Jahr etwas ruhiger angehen und im Kreise ihrer Familie feiern wird. Für genug Stimmung hat ihr Schwager Harry ja bereits gesorgt. Wenn auch anders als gedacht.