Royals: Prinz Frederic sucht junge Frau – sie hat nur eine Aufgabe

Dieser Mann bekommt einfach nicht genug. 80 Jahre ist Prinz Frederic von Anhalt nunmehr alt. Und der Adoptivsohn von Marie Auguste Prinzessin von Anhalt blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Bis 2016 war der Royal mit Schauspiellegende Zsa Zsa Garbor liiert. Als diese im Dezember starb, erbte der Adoptivprinz ein Vermögen. Eines, das Prinz Frederic von Anhalt wohl gerne weitergeben würde. Er wünscht sich nämlich einen Erben. Und der sollte am besten sein eigen Fleisch und Blut sein.

Dementsprechend ist der Royal nun auf der Suche nach einer Frau, wie er dem US-Promi-Portal „TMZ“ berichtet. Diese solle möglichst jung und gerne auch gebärfreudig sein. Eine Frau aus der Gen-Z sollte es sein, also zwischen 1997 und 2012 geboren. Gegenüber „TMZ“ verrät Frederic, dass er bereits einige Heiratsanträge bekommen habe, seit seine Frau 2016 starb. Er wolle sich jedoch nicht mit einer älteren Frau einlassen, schließlich habe er ja noch einen Kinderwunsch.

Royals: Prinz Frederic will noch ein Baby

Er habe in Europa und auch in den USA nach eben so einer Kandidatin gesucht, berichtet „TMZ“ weiter, und auch die Standhaftigkeit soll für Frederic keinerlei Problem verursachen, Viagra sei ein Wunder für ihn, so das Promiportal. Doch es ist Eile geboren. Frederic wünscht, dass seine Auserwählte bereits im kommenden Jahr schwanger werde.

Und so hat sich der Royal auch schon konkrete Ziele gesetzt. Zwischen 22 und 25 Jahren soll die Mutter seines künftigen Kindes alt sein. Zusätzlich sollte sie intelligent sein. Und da will der 80-Jährige nichts dem Zufall überlassen, er werde sie interviewen und so herausfinden, ob es auch wirklich passe. Dafür reise er auch durch Amerika, um möglichst die perfekte Person für seine Pläne zu finden, so Frederic.

Eine Adoption komme für ihn seit seiner Teilnahme an der TV-Show „Adults Adopting Adults“ dagegen nicht mehr infrage.