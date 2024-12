Lehrerinnen starten Royals-Podcast – „Ist eine verrückte Geschichte“

Tagsüber sind sie in der Schule und unterrichten, abends und am Wochenende sitzen sie vor dem Mikro und quatschen über die Royals. So lässt sich sehr einfach heruntergebrochen das Leben von Connie und Julia beschreiben.

Die beiden Frauen arbeiten als Lehrerinnen und haben nebenbei noch einen eigenen Podcast namens „Royal Watch“. Ein echtes Herzensprojekt der langjährigen Königshaus-Fans, über das sie mit dieser Redaktion sprachen.

Royals-Podcast dank Fahrgemeinschaft

Seit März 2023 nehmen Connie und Julia regelmäßig ihren Royals-Podcast auf. Für eine Folge investieren sie ungefähr alle zwei Wochen bis zu 15 Stunden, um ihre Zuhörer mit Wissen sowie neuestem Klatsch und Tratsch aus der Welt der Adeligen zu versorgen.

Die Themen sind dabei bunt gemischt. Mal geht es um Prinzessin Diana, mal um die Serie „The Crown“ und mal um die neuesten Aktivitäten von Harry und Meghan in den USA. Eine Vielfalt und ein Angebot, das bei den Zuhörern gut ankommt und das sie einer Fahrgemeinschaft während des Referendariats der beiden Lehrerinnen zu verdanken haben. Ohne die hätte es den Podcast vermutlich nämlich nicht gegeben.

„Irgendwann kam dann die Initialzündung“

„Ich glaube, eine von uns hat mal dann in so einem Nebensatz bei der Fahrgemeinschaft fallen lassen: ‚Oh krass, die Meghan ist jetzt schwanger, da kommt jetzt das nächste Kind bei den Briten'“, erinnert sich Julia an den Moment im Herbst 2018, als Connie und sie feststellten, dass sie beide die Leidenschaft für Royals teilen. Seitdem leben sie ihr gemeinsames Interesse „eigentlich immer zusammen aus“.

Irgendwann kam dann die Idee für einen eigenen Podcast, nachdem Julia einen Traum hatte. „Es ist tatsächlich eine verrückte Geschichte. Eines Tages kam Julia und hat früh gesagt, als wir losgefahren sind, sie hat heute Nacht geträumt, dass wir einen Royal Podcast zusammen hätten und der hieß Royal Watch. Und dann haben wir das über Jahre irgendwie weiter gesponnen und haben uns da dann die wildesten Dinge ausgemalt und irgendwann kam dann die Initialzündung und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir das echt mal machen, wir können nicht nur immer drüber reden“, verrät Connie die Anfänge ihres Projekts.

Der ausschlaggebende Punkt, dass sie im Januar 2023 schließlich ein Konzept erarbeiteten und Mikros beschafften, um ihren Podcast zu starten. „Wir haben relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Julia mit Blick auf die Anfangsphase des Podcasts. Nachdem die Ausrüstung und das Konzept gestanden hatten, folgte die erste Aufnahme. Im März des gleichen Jahres erschien diese dann. Inzwischen sind über 30 Folgen bei Spotify und Co. dazugekommen. Und weitere folgen. Ans Aufhören denken Connie und Julia noch lange nicht.