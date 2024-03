Royals: Scharfe Kritik an Camilla – „Nicht unsere Queen“

Darüber dürften die Royals alles andere als amused sein.

In den sozialen Netzwerken hagelt es aktuell haufenweise Kritik an König Charles‘ Frau Camilla. Ausgerechnet ein Instagrambeitrag sorgt bei vielen Royals-Fans für Wut. Sie bringen ihre Entrüstung in der Kommentarspalte zum Ausdruck.

Royals: Instagrambeitrag sorgt für Furore

Nach Bekanntgabe der Krebs-Diagnose von König Charles III. und der Bauch-OP von Kate Middleton ist es an Königin Camilla und Prinz William, vor Ort die Stellung zu halten. Auf dem offiziellen Instagramaccount veröffentlicht das britische Königshaus anlässlich des Weltfrauentages am 8. März ein Foto von Camilla inklusive eines Zitats aus dem Jahr 2021.

„Es braucht eine ganze Gemeinschaft – männlich und weiblich – um die Lügen, Worte und Taten zu zerschlagen, die eine Kultur fördern, in der sexuelle Übergriffe als normal angesehen werden und in der das Opfer beschämt wird“, wird Camilla zitiert. Am Ende steht noch „Ihre Majestät, die Königin“. Für viele Royals-Fans ein klares No-Go.

Royals-Fans gehen auf die Barrikaden

Dieser Instagrambeitrag schlägt aktuell hohe Wellen. Viele stören sich daran, dass Camilla dort „Queen“ genannt wird und nicht „Queen Consort“. Die Kommentare sprechen Bände:

„Sie ist nicht und wird nie unsere Königin sein!“

„Macht mich immer noch traurig, wenn ich ‚die Königin‘ geschrieben sehe. Für mich gab und wird es nur eine wahre Königin geben und sie ist gestorben.“

„Ihre Majestät, die Königin? Das ist lustig. Sie ist keine Königin. Die einzig wahre Königin ist jetzt bei ihrem Mann, sie wird nie Königin sein.“

„Es tut mir leid, aber es gibt nur eine Person, die mir in den Sinn kommt, wenn es um ‚Ihre Majestät, die Königin‘ geht.“

Bislang gab es keine Stellungnahme des britischen Königshauses zu der Kritik an Camilla.