Royals: Hof bestätigt – sie muss Termine absagen

Was ein royaler Auflauf in Berlin! Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des nordischen Botschaftskomplexes reisten gleich mehrere Adelige diese Woche in die deutsche Hauptstadt. Sowohl König Frederik und Königin Mary von Dänemark, die ohnehin gerade auf Deutschland-Besuch waren, als auch Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden sowie Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen ließen sich nicht zweimal bitten.

Sie alle nahmen an den Feierlichkeiten teil und sorgten für ordentlich Glamour in Berlin. Eine Adelige übernahm sich dabei aber offenbar. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat musste sie mehrere Termine absagen.

Royals: Kronprinzessin muss regelmäßig kürzertreten

Dass Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen ihren Gatten am Montag (21. Oktober) in die Hauptstadt begleitete, war keine Selbstverständlichkeit! Die 51-Jährige leidet an einer chronischen Lungenfibrose und muss regelmäßig kürzertreten, um sich auszuruhen. Spontane Terminabsagen sind keine Seltenheit.

+++ König Charles: Nach mysteriösem Tod seines Freundes – jetzt herrscht Gewissheit +++

Umso schöner, dass es Mette-Marit diese Woche so gut ging, dass sie mit nach Deutschland kommen konnte. Es war eine kurze Reise, mit nur einem öffentlichen Termin beim Jubiläum des nordischen Botschaftskomplexes. Gut machbar für die Kronprinzessin, zumindest zunächst.

Darum wurde Mette-Marit jetzt krankgeschrieben

Denn offenbar verschlechterte sich ihr Zustand, als sie wieder zurück in Norwegen war. Die Frau von Kronprinz Haakon wurde „zunächst“ für eine Woche krankgeschrieben, wie der Hof mitteilte. Grund dafür seien „Nebenwirkungen der Medikamente, die die Kronprinzessin wegen ihrer chronischen Lungenerkrankung einnehmen muss“.

Mehrere Termine mussten verschoben oder abgesagt werden. Inzwischen scheint es der 51-Jährigen aber schon besser zu gehen. „Es geht ihr gut“, ließ Haakon gegenüber „Nettavisen“ verlauten. Gut möglich, dass Mette-Marit schon bald wieder Termine im Namen der Krone wahrnehmen kann.