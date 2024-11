Royals: Heftige Vorwürfe – Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit festgenommen

Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit aus dem royalen Königshaus Norwegens sorgt erneut für negative Schlagzeilen! Laut der Polizei wurde Marius Borg Høiby (27) in einem Auto am Montagabend gegen 23 Uhr festgenommen. Momentan verweilt er in der zentralen Haftanstalt in Oslo. Es ist bisher ungewiss, ob er in Untersuchungshaft kommt. Der Grund für die Festnahme ist erneut eine mutmaßliche Vergewaltigung. Dieses Mal soll der älteste Sohn der Kronprinzessin in einer Wohnung am 4. August 2024 einer junge Frau misshandelt haben.

Marius soll gegen einen Strafparagraphen verstoßen haben, „der Geschlechtsverkehr mit einer Person betrifft, die bewusstlos oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, sich zu wehren“, kommentierte die Polizei die Tat am Dienstag.

Royals: Sohn von Mette-Marit erneut in Polizeigewahrsam

Der norwegische Polizeistaatsanwalt Andreas Kruszewski schilderte die Sachlage folgendermaßen in einer Pressemitteilung: „Was die Polizei über die Vergewaltigung sagen kann, ist, dass es sich um sexuelles Verhalten ohne Geschlechtsverkehr handelt. Das Opfer soll nicht in der Lage gewesen sein, sich gegen die Tat zu wehren.“

,,Die junge Frau soll die Tat nicht selbst zur Anzeige gebracht haben, es sei die Polizei gewesen, die den Fall eingeleitet habe“, berichtete die Anwältin der Frau gegenüber dem Norwegen Rundfunk NRK. Die Situation sei sehr belastend für sie.

Royals: Høibys Strafakte wird immer größer

Es ist nicht das erste Mal, dass der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit polizeilich in Erscheinung getreten ist. So wurde Marius Høiby bereits Anfang August in Oslo mit dem Tatbestand der mutmaßlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Wohnung seiner damaligen Freundin in Polizeigewahrsam genommen. Damals beichtete er, die Frau unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain physisch angegriffen und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Seine Eskapaden steigerten sich immer mehr: Im Fokus standen dabei exzessive Partys, Drogenkonsum und finanzielle Probleme.

Zudem stehen noch mehr Vorwürfe der Misshandlung und häuslichen Gewalt im Raum. Der NRK berichtete, dass es insgesamt fünf Opfer, darunter vier Frauen und ein Mann, geben soll. Weitere Informationen zum Verlauf seines Verfahrens und Reaktionen aus royalen Kreisen sollten bald folgen.