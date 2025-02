Royals: König von Dänemark erschüttert – „Tief entsetzt“

Der Vorfall an einer Schule in Schweden sorgen weit über die Landesgrenzen hinaus für Angst und Schrecken! An einer Schule in der Stadt Örebro kam es zu einer Schießerei, bei der insgesamt elf Menschen getötet wurden. Jetzt haben sich die Royals zu Wort gemeldet.

Auch bei König Frederik X. sitzt das Entsetzen, der Schock und die Trauer tief.

Royals: König von Schweden erschüttert

Schreckliches ist in Schweden geschehen. In einer Schule in Örebro kam es zu einer Schießerei, die insgesamt elf Tote forderte. Unter ihnen ist Medienberichten zufolge auch der Schütze. Die schwedischen Behörden gegen bisher von einem Einzeltäter aus. Ein mögliches Motiv wird gerade noch ermittelt. „Wir haben brutale, tödliche Gewalt gegen unschuldige Menschen gesehen. Das ist die schlimmste Schießerei in der schwedischen Geschichte“, so Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson.

+++ Zukunft von Prinz Harry und Meghan Markle: Jetzt bricht SIE ihr Schweigen +++

Auch die dänischen Royals hüllen sich zu diesem Vorfall nicht in Schweigen. Auf der Social-Media-Plattform Instagram hat sich das Königshaus zu Wort gemeldet und König Carl XVI Gustaf von Schweden und seinem Volk Beileid ausgesprochen. In einem Post schreibt Frederik X.: „Tief entsetzt und berührt von der brutalen Schießerei an einer Schule in Örebro heute, sende ich Ihnen und dem ganzen schwedischen Volk meine herzlichsten Gedanken und tiefstes Beileid.“

Mehr News:

In den Kommentaren unter dem Post des Royals spiegeln sich ähnliche Gefühle. „Das ist absolut schrecklich! Es ist jenseits des Verständnisses. […] All unsere Gedanken sind bei den Opfern mit ihren Familien und allen Menschen in Örebro, die heute in großer Unsicherheit gelandet sind“, schreibt eine Userin. Andere Nutzer bedanken sich bei König Frederik X. für seine Anteilnahme. „Das ist ohne Worte. Sie haben das größte Herz, Frederik“, kommentiert eine weitere Person.