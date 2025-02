Zukunft von Prinz Harry und Meghan Markle: Jetzt bricht SIE ihr Schweigen

Für Prinz Harry und Meghan Markle hat sich das Leben nach dem Megxit 2020 schlagartig geändert. Das Paar hatte Großbritannien verlassen, um in den USA – Meghans Heimat – gemeinsam Fuß zu fassen. Und um unabhängig vom britischen Königshaus selbst Geld zu verdienen.

Prinz Harry und Meghan Markle schlossen unmittelbar danach einen 80-Millionen-Pfund-Deal mit dem Streaming-Riesen Netflix ab. Nun meldet sich eine Netflix-Chefin zu Wort und verrät, was man in den oberen Etagen wirklich von dem Royals-Paar denkt und wie die weitere gemeinsame Zusammenarbeit künftig aussehen wird.

Prinz Harry und Meghan Markle: Vertrag läuft aus

Bisher haben Prinz Harry und seine Frau Meghan fünf Projekte mit Netflix abgewickelt. Eines davon, Meghans Lifestyle-Format „With Love, Meghan“, erscheint am 4. März und wurde aufgrund der verheerenden Brände in Kalifornien vom ursprünglich geplanten Veröffentlichungstermin am 15. Januar auf den März geschoben.

Weitere Netflix-Projekte des Paares waren „Harry & Meghan“ (ihre Liebesgeschichte), „Heart of Invictus“ (Prinz Harrys Invictus Games), „Polo“ (eine Sportserie) und „Live to Lead“ (zeigt inspirierende Führungspersönlichkeiten).

Abgesehen von ihrer Beziehungs-Doku „Harry & Meghan“ konnten die anderen Formate nicht gerade erfolgreich abschneiden und einige Kritiker spekulierten laut dem britischen „Express“ bereits darüber, ob Netflix seinen Vertrag mit dem Prinzen und seiner Frau verlängert. Dieser soll schließlich in diesem Jahr auslaufen.

Jetzt könnte es die Antwort darauf geben.

Prinz Harry und Meghan Markle: Netflix-Boss bricht Schweigen

Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, erklärte nun, dass sie „aufgeregt“ sei über das, was das Paar noch zu bieten habe. Im Gespräch mit der „Mail“ betonte Bajaria, dass der Streaming-Dienst Harry und Meghan zur Seite stehen werde. Sie sei sich außerdem sicher, dass die neue Doku über Meghan ein Erfolg wird. „Wir haben Meghans neue Show, die bald herauskommt, und die großartig ist. Es ist eine großartige Interpretation einer Lifestyle-Show und ein Abbild für Kalifornien, Montecito und die Natur. Es gibt wirklich großartige Erkenntnisse.“

Weit weniger erfolgreich war dagegen Prinz Harrys „Polo“-Doku, die im Dezember 2024 veröffentlicht wurde und die einige Leute als „Flop“ und „langweilig“ bezeichneten.

Ein weiteres Projekt soll die Buchverfilmung „Meet Me At the Lake“ von Carley Fortune sein, die Prinz Harry und Meghan Markle für Netflix produzieren wollen. „Es befindet sich in der Entwicklung. Es ist ein großartiges Buch, sie hatte es und wir freuen uns, es zu machen“, beteuert Bela Bajaria weiter. Und nicht nur das: „Und wir haben Dinge in der Entwicklung. Alle sind gespannt auf das, was kommt. Ich freue mich wirklich auf ihre Show.“

Dann bleibt die Zusammenarbeit zwischen Netflix und dem Royals-Paar also auch weiterhin bestehen.