Notfall bei den Royals: Italienische Prinzessin in Klinik

Schock bei den Royals! Prinzessin Maria Carolina (21) von Bourbon-Zwei-Sizilien hat einen schweren Motorradunfall erlitten. Die Italienerin teilt ihre unglaubliche Geschichte aus der Klinik: „Es ist nichts als ein Wunder, dass ich das überlebt habe!“

Die Tochter von Prinz Carlo (62), dem Herzog von Castro, schockt mit Bildern aus dem Krankenhaus. Zuerst noch mit Helm, dann auf der Intensivstation, Halskrause inklusive. Ihre Botschaft: „Motorräder sind zwar aufregend, aber auch gnadenlos. (…) Bitte fahrt vorsichtig. Bitte tragt vollen Schutz, aber vor allem einen richtigen Helm. Meiner hat mein Leben gerettet.“

Royals: Italienische Prinzessin überlebt Horror-Crash

Kurzer Rückblick: Noch vor wenigen Tagen postete Maria Carolina Schnappschüsse vom Formel-1-Rennen in Monaco. Ein Foto mit Rennfahrer Lando Norris (25) und ein Besuch bei den Filmfestspielen in Cannes – alles Teil ihres glamourösen Lebensstils. Doch der Sturz ändert alles.

In den sozialen Medien erklärt sie, was passiert war. Beim Fahren knallte sie mit dem Kopf gegen eine Wand. Auf der Intensivstation wurde sie laut eigener Aussage wiederbelebt. Ihre Dankbarkeit gilt dem medizinischen Team im Princess-Grace-Krankenhaus in Monaco.

Maria Carolina, geboren in Rom, aufgewachsen in Paris und Monte-Carlo, ist die Thronfolgerin der italienischen Nebenlinie der spanischen Bourbonen. Ihre Titel: Herzogin von Kalabrien und Palermo. Doch in Italien sind diese Titel heute nur noch symbolisch.

Die Prinzessin hat an der International University of Monaco, Harvard und dem Istituto Marangoni studiert. Hauptsächlich arbeitet sie als Model und Influencerin.