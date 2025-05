König Charles: Lippenleser enthüllt – hier pflaumt Charles seinen Berater an

Es war ein Tag der Erinnerung und der Ehre: In London versammelten sich am 8. Mai 2025 rund 2.000 Gäste, darunter zahlreiche Veteranen und Würdenträger, zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa. König Charles III. führte die britische Königsfamilie bei diesem bedeutenden Gedenkgottesdienst an. Die Stimmung war feierlich, getragen von Respekt für die Geschichte – und von einer tiefen Dankbarkeit gegenüber den letzten Zeitzeugen.

Die Zeremonie begann mit einer bewegenden Schweigeminute und setzte sich mit persönlichen Begegnungen zwischen dem Monarchen und ehemaligen Soldaten fort. Charles zeigte sich dabei wie gewohnt nahbar, schüttelte Hände, wechselte Worte – doch hinter den Kulissen spielte sich etwas ab, das nicht jedem auffiel – zumindest nicht sofort.

Königlicher Ärger im Gedenk-Moment

Denn ein Detail blieb den Kameras nicht verborgen: König Charles schien in einem Moment ungewohnt aufgebracht. Lippenleser Jeremy Freeman will erkannt haben, was ihn so aus dem Konzept brachte. „Unglaublich, wo sind meine Bekanntmachungen?“, soll Charles laut „Kurier“ seiner Frau Camilla zugeflüstert haben. Kurz darauf richtete er sich mit den Worten „Wo, wo sind sie?“ an einen königlichen Berater – ein ungeplanter Zwischenruf mitten im Protokoll.

Der Adjutant eilte sofort herbei, die Szene war in Sekunden vorüber. Doch das Bild des verärgerten Königs machte bereits die Runde. Auch, wenn das Protokoll eingehalten wurde, offenbarte dieser Moment einen seltenen Einblick in die menschliche Seite des Monarchen.

König Charles: Ein König mit Ecken und Kanten

Die Würde des Anlasses wurde dennoch nicht beeinträchtigt. Charles legte wie geplant einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder und erklärte: „Wir werden niemals vergessen.“

Für Royals-Beobachter war der Ausrutscher des Königs kein Einzelfall. Bereits bei den Proben zur Krönung 2024 zeigte Charles ähnliche Nerven – auch dort musste kurzfristig improvisiert werden. Doch obwohl die Nervosität ihm kurzfristig zu Kopf gestiegen war, zeigte König Charles sich einmal mehr von seiner humorvollen Seite. Genau diese Momente machen ihn für viele so menschlich.

Denn wenn auch ein König gelegentlich die Geduld verliert, zeigt das: Hinter der Krone steckt ein Mensch – einer, der trotz aller Etikette manchmal einfach Klartext spricht.