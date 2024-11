ARD sortiert radikal aus – es trifft Fans DIESER TV-Serie

Wer hätte das jemals gedacht? Der TV-Klassiker „Rote Rosen“ steht vor einer drastischen Änderung, die es in sich hat. Mit einem fast komplett neuen Cast bringt die ARD das spannende Serienleben ordentlich durcheinander. Dabei steht fest: Fans der Serie müssen sich auf was gefasst machen!

Für die treue Zuschauerschaft von „Rote Rosen“ bringt die kalte Jahreszeit gegen Ende des Jahres eine große Überraschung: Die ARD hat beschlossen, der beliebten Seifenoper ein neuen Anstrich zu verpassen. Und das betrifft natürlich die Darsteller! Dabei müssen sich nun die Zuschauer von einigen ihrer ans herz gewachsenen Charakteren verabschieden.

ARD: Beliebte Seifenoper bekommt neue Gesichter

Zu den bekanntesten Ausstiegen zählt Lara-Isabelle Rentinck, die sechs Jahre lang als manipulative Hotelmanagerin Amelie Fährmann für Dramatik sorgte. Auf Instagram verabschiedete sie sich mit bewegenden Worten von ihren Fans und beschrieb ihre Zeit in der Serie als eine emotionale Achterbahnfahrt. Auch Publikumsliebling Hakim-Michael Mezani, der über 13 Jahre hinweg die Rolle des Ben Berger spielte, kehrt der Serie den Rücken.

Sein Abschied wurde bereits in einem Gespräch mit der „Bild“ bekannt gegeben, in dem er seine Rolle als „Glücksgriff“ bezeichnete. Ein weiterer schmerzlicher Abschied betrifft Katja Frenzel, die seit 2016 als Tina Berger zu sehen war. Ihr Ausstieg erfolgte jedoch nicht aus eigener Entscheidung, und sie fällt ihr sichtlich schwer. ‚Es ist schon ein seltsames Gefühl‘, gesteht sie im Interview mit der „LZ“.

ARD-Sprecherin deutlich: „Es ist der Lauf der Dinge“

Doch das Maß ist noch lange nicht voll: Auch einen dramatischen Serientod müssen die Fans der ARD-Show verkraften: Jerry Kwarteng, der in der Rolle des Dr. Hendrik Althaus zu sehen war, wird die Serie ebenfalls verlassenAuf Instagram schreibt er: „War für mich auch nicht leicht, aber damit neue Geschichten erzählt werden können, müssen leider Figuren gehen. Nur so bleibt es spannend für Euch Fans.“

Die 23. Staffel von „Rote Rosen“ startet am 22. November und bringt spannende Neuerungen. Im Fokus steht die ehemalige „GZSZ“-Darstellerin Lea Marlen Woitack in der Rolle der Svenja Jablonski. Außerdem werden junge Schauspieler wie Alessia Mazzola, Francesco Oscar Schramm und Sarah Buchholzer neue Handlungsstränge bereichern. Auch der gehörlose Schauspieler Benjamin Piwko wird in einer Gastrolle auftreten.

Im Gespräch mit der „BILD“ unterstreicht ARD-Sprecherin Daniela Behns, dass die Veränderungen erforderlich sind, um die Serie weiterhin spannend zu gestalten. „Eine Daily Novela lebt von ihren Geschichten und braucht immer wieder neue Handlungsstränge,“ erklärt sie, „Da ist es der Lauf der Dinge, dass manche Charaktere in ihren Geschichten erst einmal auserzählt sind und sich verabschieden. Was ein Wiedersehen aber nicht ausschließt.