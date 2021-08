Ross Antony gesteht vor Millionenpublikum DAS: Florian Silbereisen geschockt – „Oh Gott“

Endlich wieder live. Endlich wieder Publikum. Am Samstag feierte Florian Silbereisen mit seinen Fans und Freunden aus der Schlager-Szene seinen 40. Geburtstag nach. Da durfte auch Ross Antony nicht fehlen.

Logisch: Ross Antony und Florian Silbereisen kennen sich schon seit einer gefühlten Ewigkeiten. Und doch schafft es der Ex-„BroSis“-Star, seinen Schlager-Kollegen immer noch zu überraschen.

Ross Antony feiert mit Florian Silbereisen Geburtstag

So hatte sich die Redaktion der „Großen Schlagerstrandparty zum Geburtstag“ ein witziges Spiel einfallen lassen. Florian Silbereisen und seinen Gästen wurden getrennt voneinander dieselben Fragen gestellt. Und dabei kam so einiges zum Vorschein, das vielleicht besser verborgen geblieben wäre.

----------------------------------------

Das ist Ross Antony:

Ross Antony wurde am 9. Juli 1974 in Bridgnorth geboren

Bekannt wurde er 2001 mit dem Sieg in der Castingshow „Popstars“, bei der er in der Siegerband „Bro'Sis“ landete

Im Juni 2013 veröffentlichte Ross Antony sein Album „Meine neue Liebe“ – auf dem zunächst überwiegend Coverversionen deutscher Schlager zu hören waren

Seitdem macht Antony als Schlagersänger Karriere

Inzwischen ist er häufig bei den Shows von Florian Silbereisen zu Gast

Seit 2006 lebt Ross Antony mit seinem Mann Paul Reeves zusammen

----------------------------------------

So zum Beispiel die Klo-Geschichte von Ross Antony. „Weiß du wie viele Telefonate ich auf der Toilette mache“, fragt der Sänger unter lauten Lachen in die Kamera. Und Silbereisen? Der hält sich die Hände vors Gesicht und wirkt geschockt: „Okay, dann weiß ich jetzt, wo der immer sitzt, wenn er mich anruft. Oh Gott.“

Doch es geht noch weiter. Jetzt plaudert Ross Antony richtig aus dem Nähkästchen. „Der hat mich einmal angerufen und es gab so ein Echo. Und er so: Wo sitzt du jetzt gerade? Wenn du das wüsstest“, prustet der 47-Jährige los.

Da konnte auch Silbereisen nicht mehr an sich halten. „Ich will diese Bilder aus meinem Kopf haben“, ruft der Schlagerstar. Ja, das dürfte schwierig werden.

----------------------------------------

----------------------------------------

Im Interview mit dieser Redaktion sprach Ross Antony ganz offen. Ein Satz überrascht.