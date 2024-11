„Rosins Restaurants“: Nach der Skandalfolge taucht DIESES Video im Netz auf

Es war eine Folge, wie es sie bei „Rosins Restaurants“ schon lange nicht mehr gab. In der Episode, die Kabel 1 am Donnerstagabend (28. November 2024) ausgestrahlt hatte, hatte Starkoch Frank Rosin Gastronom Mohammad Ebrahimi und sein „Star Blue Kitchen“ in Weiden besucht.

Doch der Dreh lief alles andere als geplant. Von Anfang an schien es zwischen Frank Rosin und Mohammad Ebrahimi zu kriseln. Die beiden harmonierten nicht. Irgendwie, so schien es, hatte sich der Imbiss-Betreiber aus der Oberpfalz etwas anderes von „Rosins Restaurants“ erhofft.

Skandal bei „Rosins Restaurants“

Das wiederum bekamen Frank Rosin und sein Team zu spüren. Da wurde gemeckert, geschimpft und gelästert. Sogar vor laufender Kamera schimpfte Mohammad Ebrahimi über die Besucher aus dem Fernsehen, erhob den Vorwurf, man habe ihn nur benutzt, um eine Sendung zu machen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Völlig entnervt und enttäuscht brach Frank Rosin schließlich ab, überließ den 44-Jährigem seinen Schicksal. Nun tauchte im Netz ein weiteres Video zu den Vorfällen im „Star Blue Kitchen“ auf. Es wurde bereits im vergangenen April von Flo Kogler geteilt. Der wiederum ist bei „Rosins Restaurants“ für die Neu-Ausstattung der Restaurants zuständig. Auch er bekam in der Sendung von Donnerstag die Wut von Ebrahimi zu spüren.

++ Frank Rosin zieht Schlussstrich: „Zeit der Veränderung“ ++

„Haben wir so etwas schon mal gehabt?“

In dem Video sehen wir Rosin und Kogler im Gespräch. „Haben wir so etwas schon mal gehabt?“, fragt Kogler da seinen Kollegen. Und Rosin erwidert sichtlich gereizt: „Nein, 17. Staffel, oder 18. Staffel, das hatten wir noch nie.“ Schon damals hätte man ahnen können, was in Weiden passieren würde. Schade, dass das Video erst jetzt durch das Teilen in Frank Rosins Story zu größerer Aufmerksamkeit gelangte.

Die Fans jedenfalls sind noch immer ähnlich fassungslos, wie Rosin und Kogler. „Es tut mir so leid, dass ihr so ein schlechtes Bild von Weiden sehen musstet. Ihr habt gut durchgehalten und vollkommen richtig reagiert. Hoffe, ihr kommt trotzdem mal wieder“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Mensch Flo, was mussten du und dein Team ertragen? Respekt, super mit der Situation umgegangen. Ganz großes Kino!“ Alle Infos zur Skandalfolge findest du hier.