Kurz nach „Rosins Restaurants“ geht plötzlich die Nachricht um

Wer könnte Gastronomen in Not besser helfen als Frank Rosin? In einer neuen Folge von „Rosins Restaurants“ möchte der Sternekoch das „Star Blue Kitchen“ wieder auf Vordermann bringen.

Besitzer Mohammed macht es dem 58-Jährigen dabei alles andere als leicht. Wie kam diese Episode von „Rosins Restaurants“ bei den Zuschauern an? Ein Tag nach Ausstrahlung herrscht Gewissheit.

Gute Nachrichten für „Rosins Restaurants“

Nachdem die Quote in der Vorwoche ganz schön im Keller war, gibt es an diesem Donnerstag (28. November) endlich einen Grund zur Freude für Frank Rosin und seine Sendung. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, sahen 540.000 Zuschauer aus der Zielgruppe zu, was einem Marktanteil von 6,1 Prozent entspricht.

+++ Situation eskaliert: Frank muss „Rosins Restaurants“-Dreh abbrechen +++

Zum Vergleich: Die Folge der Vorwoche konnte lediglich 0,37 Millionen Zuschauer begeistern, was in der Zielgruppe einen Marktanteil von 4,0 Prozent bedeutete. Mit diesem erfreulichen Aufschwung kann man sich sogar gegen direkte Konkurrenten in der Primetime durchsetzen.

„Rosins Restaurants“ kann punkten

Bei RTL2 hatte man an diesem Abend deutlich zu kämpfen. Das Dating-Format „Love Island VIP“ konnte gerade einmal 290.000 Zuschauer vor die Bildschirme locken und damit einen Marktanteil von nur 3,6 Prozent einfahren.

+++ „Rosins Restaurants“: Frank Rosin fällt aus allen Wolken – „Das ist eine Katastrophe“ +++

Besser lief es allerdings für Sat.1 und dem „1% Quiz“. Insgesamt 1,49 Millionen Menschen verfolgten Jörg Pilawa und seine Sendung zur besten Sendezeit. Sat.1 kann sich demnach über einen Marktanteil von 11,0 Prozent in der Zielgruppe freuen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Kabel Eins zeigt die neuen Folgen von „Rosins Restaurant“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Episoden auch in der Mediathek bei Joyn.