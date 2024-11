„Rosins Restaurants“: Bei diesem Anblick vergeht Frank Rosin alles – „Das ist eine Frechheit“

Am Donnerstagabend (21. November) sehen die TV-Zuschauer die neuen Folgen von „Rosins Restaurants“ bei Kabel Eins. Bei seinem ersten Einsatz ist Frank Rosin im Restaurant „Ephesus“ in Drakenburg zu Gast. Der Wirt Toni Dilo braucht die Hilfe des Sternekochs dringend – das bemerkt der Profi bereits kurz nach seiner Ankunft.

„Rosins Restaurants“: Gastronom ist überfordert

Gastronom Toni Dilo steckt mit seinem Restaurant in einer absoluten Krise. „Ich habe Schulden aufgenommen und sehe meine Existenz extrem gefährdet. Wenn das so weitergeht, dann sehe ich ein weiteres Jahr nicht in Aussicht“, so der vierfache Vater. Frank Rosin soll ihm nun unter die Arme greifen.

Doch schon kurz nach seiner Ankunft im „Ephesus“ wird dem Sternekoch klar, wie viel Arbeit wirklich vor ihm liegt. Die Probleme fangen schon beim Service an. Toni Dilo kommt mit dem Servieren der Speisen gar nicht mehr hinterher. Der wahre Schock erwartet Frank Rosin jedoch in der Küche.

„Rosins Restaurants“: Frank Rosin ist fassungslos

Nachdem sich der „The Taste“-Coach bei dem Küchenpersonal vorgestellt hat, nimmt er die einzelnen Stationen unter die Lupe. Als er beim Fleischspieß ankommt, fällt ihm plötzlich alles aus dem Gesicht.

„Das ist eine Frechheit. Das ist Salmonellengefahr hoch drei“, sagt Frank Rosin, als er das trockene Fleisch in die Hand nimmt. „Die verkaufen buchstäblich Brennholz am Spieß. Es ist so trocken gegart, dass es nicht mehr fressbar ist“, fügt er hinzu. Ob der Sternekoch da noch was retten kann?

Kabel Eins zeigt die neuen Folgen von „Rosins Restaurant“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Episoden auch in der Mediathek bei Joyn.