Frank Rosin macht es offiziell – große Änderung in seinem Restaurant geplant

Er gehört zu den bekanntesten Köchen Deutschlands: Frank Rosin ist aus der TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Mit seinen Sendungen wie „The Taste“ oder „Rosins Restaurants“ begeistert er seit Jahren ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen.

Wer die kulinarischen Köstlichkeiten von Frank Rosin selber probieren möchte, der kann sein Restaurant in Dorsten besuchen. Doch schon bald wird sich dort einiges ändern, wie der TV-Koch nun selbst verkündet.

Frank Rosin lässt Bombe platzen

Jetzt ist es offiziell: Frank Rosin wird die Leitung seines Restaurants abgeben. In einem Interview mit der Zeitschrift „Rolling Pin“ spricht der Sterne-Gastronom über die anstehende Umstrukturierung. „Da wir und die gesamte Branche momentan in einer Zeit der Veränderung leben, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um den Staffelstab zu übergeben“, so Rosin.

Weiter noch: „Das bedeutet, dass ich die Geschäftsführung des Restaurant Rosin an mein Team übergebe. Aber: Ich werde natürlich immer noch als Patron und Berater im Hintergrund des Restaurants fungieren. Das Restaurant bleibt weiterhin ein fester Bestandteil der Rosin Unternehmensgruppe, wir passen uns nur in gebündelter Kraft der Zukunft an – in einer neuen Aufstellung.“

DAS erwartet die Gäste von Frank Rosin

Doch auf welche Änderungen müssen sich die Gäste nun gefasst machen? Der TV-Koch gibt erste Einblicke: „Eigentlich nicht viel. Die Gäste erwarten dieselben Gastgeber, die sie seit vielen Jahren treu begleiten. Sie können sich auf die gewohnte Qualität und noch flexiblere, moderne Angebote freuen – dazu gehören eine stärkere Ausrichtung auf À-la-carte-Optionen und ein erweitertes Angebot an veganen und vegetarischen Speisen.“

Die „Übergabe“ findet laut Frank Rosin am 1. Januar 2025 statt. Doch keine Sorge: Wer hofft, den Sternekoch im Restaurant zu begegnen, der wird hin und wieder sicherlich die Chance haben.