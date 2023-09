„Rosins Restaurants“: Sternekoch betritt Imbiss – er schlägt sofort Alarm! „Extrem gesundheitsgefährdend“

TV-Star Frank Rosin hat es sich in seinem Format „Rosins Restaurant“ zur Aufgabe gemacht, Gastronomen in Not zu helfen. In einer neuen Folge geht es für den 57-Jährigen in den Kreis Osnabrück. Dort möchte er dem Imbiss-Besitzer Mohammad unter die Arme greifen, der mit seinem Laden keinen Umsatz mehr macht.

Als Frank Rosin den Laden von Mohammad betritt, merkt er schnell, woran das liegt. Die Qualität des Essens und die mangelnde Hygiene in dem Imbiss bringen den 57-Jährigen zur Verzweiflung. Ein klarer Fall für „Rosins Restaurant“.

„Rosind Restaurant“: Imbiss-Besitzer auf Hilfe angewiesen

Im Jahr 2019 hat Mohammad, der gebürtiger Syrier ist, seinen Laden „Speedy Pizza“ in Wallenhorst gekauft. Da er zu diesem Zeitpunkt ohne jegliches Eigenkapital dastand, hat er sich einen Kredit im sechsstelligen Bereich aufgenommen. Doch seither geht es mit seinem Geschäft bergab. Die Kunden bleiben aus und es kommt kein Geld rein.

Zu Beginn möchte Frank Rosin sich heute erstmal einen Überblick verschaffen. Dafür bestellt er ein Allerlei der Karte und gibt sich am Telefon als Gast aus. Anschließend überrascht er den Ladenbesitzer mit dem Kamerateam. Die Freude ist groß. Doch das Lachen soll Mohammad noch vergehen.

„Rosind Restaurant“: Frank Rosin fällt aus allen Wolken

Als Frank Rosin seine Bestellung im Laden probiert, vergeht ihm schnell der Appetit. Denn das Essen ist nicht nur fade, sondern stellt zudem auch ein Gesundheitsrisiko für die Gäste dar. Der Grund: Dönerfleisch ist bereits zwei Tage alt, wie der Besitzer auf Nachfrage des Sternekochs zugibt. Zustände, die für Frank Rosin absolut nicht gehen. Auf den „The Taste“-Juror wartet viel Arbeit. Ob er den kleinen Imbiss von Mohammad noch retten kann?

Kabel Eins zeigt die neuen Folgen von „Rosins Restaurants“ donnerstags ab 20.15 Uhr im TV. Anschließend gibt es die Folge auch in der Mediathek bei Joyn.