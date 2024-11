„Rosins Restaurants“: Frank Rosin auf 180 – „Das ist eine Katastrophe“

Wenn einer die Restaurants hierzulande auf Vordermann bringen kann, dass wohl Frank Rosin. Seit nunmehr 17. Staffeln versucht der Dorstener Sternekoch den Hilfe suchenden Gastronomen in seiner Sendung „Rosins Restaurants“ unter die Arme zu greifen.

Die Fans der Kabel-Eins-Sendung können sich nun auf neue Folgen freuen! Und die haben es in sich. In einer kurzen Vorschau auf Instagram wird deutlich, worauf sich Frank Rosin in seiner Show „Rosins Restaurants“ gefasst machen kann. Dieser Anblick ist nichts für schwache Nerven.

„Rosins Restaurants“: Frank Rosin ist fassungslos

Am Donnerstagabend (21. November) läuft bei Kabel Eins eine neue Folge von „Rosins Restaurants“. Vorab gibt es auf dem Instagramkanal des Senders eine kurze Vorschau des Besuchs von Frank Rosin. Und der hat es in sich – das „Ephesus“ in Drakenburg bringt den Sternekoch an seine Grenzen.

+++ Frank Rosin macht es offiziell – große Änderung in seinem Restaurant geplant +++

Beim Anblick der Zustände in der Küche vergeht Frank Rosin nämlich alles. Schmutzige und veraltete Geräte und jede Menge Dreck bringen den TV-Star ordentlich auf die Palme. „Das ist einfach nur eine Katastrophe. Das ist ein Wichsbude vor dem Herrn. Das habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen, dass es sowas gibt“, sagt 58-Jährige aufgebracht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Rosins Restaurants“: Zuschauer schockiert

Bei diesen Bildern kommt auch der ein oder andere Zuschauer ins Staunen. In den Kommentaren verleihen sie ihren Gefühlen Ausdruck:

„Das gab es noch nie bei Frank Rosin!“

„Wie betriebsblind muss man sein, sich mit so einem Laden überhaupt im TV zu zeigen?“

„Ich bin bereit, Rose ist bereit, der Weißwein zum Ablöschen ist bereit.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Kabel Eins zeigt die neuen Folgen von „Rosins Restaurant“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Episoden auch in der Mediathek bei Joyn.