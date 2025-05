„Rosins Restaurants“: Frank Rosin auf 180 – „Das wird wirklich krass“

TV-Starkoch Frank Rosin (58) kann auf fast vier Jahrzehnte am Herd und bald zwei Jahrzehnte Ferseherfahrung zurückblicken. Er ist ein alter Hase, der genau weiß, worauf es ankommt. So gibt er in „Rosins Restaurants“ bei Kabel Eins seine Expertise an andere Menschen weiter.

Dabei unterstützt er Gastronomen, die für ihr Lokal, ihre Träume und eine zweite Chance kämpfen. Am Donnerstagabend (22. Mai 2025) zur Primetime ist es wieder so weit: Die 3. Folge der 19. Staffel wird ausgestrahlt.

Einen Tag vor der Free-TV-Ausstrahlung richtet Frank Rosin höchstpersönlich eine klare Botschaft an die deutschen Gastronomen und seine Fans. Er kennt kein Halten mehr…

„Rosins Restaurants“: Frank Rosin kann es kaum erwarten

Die Spannung steigt, die Energie ist spürbar und Frank Rosin ist voll in seinem Element. „Das wird wirklich krass morgen! Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt!“, verkündet der 58-Jährige vorfreudig in seiner Instagram-Story.

++ Hier noch mehr Informationen zur aktuellen Folge: „Ich habe keinen Bock mehr“: Frank Rosin will Dreh abbrechen ++

Außerdem gibt er bekannt, dass die Episode schon jetzt bei Joyn abrufbar ist. Doch das ist noch lange nicht alles: Frank Rosin gibt seinen Fans schon einen kleinen Einblick in die „Rosins Restaurants“-Ausgabe. Und die hat es definitiv in sich.

Was erwartet die Kabel Eins-Zuschauer?

Frank Rosin möchte Heike und ihrem Imbiss „Heike’s Fritten Eck“ in Husum aus der Misere helfen, mehr Gäste anlocken und endlich wieder Geld in die Kassen bringen. Doch schnell wird klar: Heike ist kein einfacher Fall. Schon bald stößt der Spitzenkoch an seine Grenzen.

Zwischen den beiden wird es hitzig. In gewohnter Manier nimmt Frank Rosin dabei kein Blatt vor den Mund und es herrscht ein lauter Ton. Kein Wunder also, dass er die Episode am Tag der Free-TV-Ausstrahlung als „eine krasse Folge“ ankündigt.

Frank Rosin sendet ein Signal an die deutschen Gastronomen

„Gerade jetzt in den schwierigen Zeiten, in der die Gastronomie steckt, ist es wichtig, dass wir über Qualität, Ökonomie, Umgang mit Mitarbeitern, fachliche Kompetenz und Kommunikation sprechen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wir sehen uns heute Abend um 20.15 Uhr bei Kabel Eins“, erzählt der Starkoch in einer weiteren Instagram-Story.

Kann Frank Rosin Heike helfen? Oder kommen die beiden Parteien einfach nicht zusammen? Am Donnerstagabend (22. Mai 2025) um 20.15 Uhr bei Kabel Eins wird es bei „Rosins Restaurants“ aufgeklärt. Die Folge ist schon vorab bei Joyn abrufbar.