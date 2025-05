Newsblog zum Ukraine-Krieg: Massiver Drohnen-Gegenangriff auf Moskau zeigt Wirkung

Seit Februar 2022 tobt der Ukraine-Krieg. Täglich gibt es neue Schreckensmeldungen. Putin und seine Armee terrorisieren auch die Zivilbevölkerung in der Ukraine. In diesem Newsblog informieren wir dich über die neuesten Entwicklungen.

Die Ukraine setzt auf gezielte Gegenangriffe. Ein Drohnenangriff auf Moskau zeigte in der Nacht auf Donnerstag Wirkung und legte die Airports der Hauptstadt lahm.

Newsblog zum Ukraine-Krieg: Das musst du heute wissen

Ukraine legt mit großem Gegenangriff Moskaus Airports lahm

9.05 Uhr: Ein massiver Drohenangriff aus der Ukraine legte am Mittwoch und auch am frühen Donnerstagmorgen die Moskauer Flughäfen zeitweise lahm, unter anderen den wichtigsten Airport Scheremetjewo. Die Drohnen flogen laut russischen Angaben den ganzen Mittwoch über und auch in der Nacht in Richtung der Hauptstadt.

Laut Bürgermeister Sergej Sobjanin wurden zahlreiche feindliche Drohnen im Umland der Metropole abgeschossen. Am frühen Donnerstagmorgen belief sich die Zahl auf mehr als 50 abgefangene Drohnen, wobei die Angaben unabhängig nicht zu überprüfen waren.

Wegen der Gefahr in der Luft musste die Luftfahrtbehörde Rosawiazija immer wieder Starts und Landungen auf den Moskauer Flughäfen stoppen. Der Flugzeugtracker Flightradar24 zeigte, dass viele Maschinen mit Ziel Moskau Umwege oder Warteschleifen fliegen mussten.

Verbreitete Moskau falsche Nachricht?

8.42 Uhr: Besetzt die Ukraine immer noch russisches Territorium? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner Videobotschaft am Abend, es werde weiter in den russischen Gebieten Kursk und Belgorod gekämpft. Letzteres geschehe zum Schutz der ukrainischen Städte Sumy und Charkiw. Damit widersprach er Berichten aus Moskau, wonach die ukrainischen Soldaten geschlagen wurden.

Der Vizechef der politischen Hauptverwaltung der russischen Streitkräfte und Kommandeur der Spezialeinheit „Achmat“, General Apty Alaudinow, betonte indes der russischen Agentur Tass zufolge, die Gebiete der Regionen Belgorod und Kursk befänden sich vollständig unter russischer Kontrolle.