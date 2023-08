Rosamunde Pilcher: Zum 30. Jubiläum gibt’s was ganz Besonderes

Es pilchert wieder im ZDF. 30 Jahre gibt es die romantischen Verfilmungen bereits im Zweiten Deutschen Fernsehen. Eine Erfolgsgeschichte, wie sie Rosamunde Pilcher selbst nicht hätte kitschiger aufschreiben können. Doch erinnerst du dich noch, wie alles begann?

Es war der Oktober 1993, als mit dem Film „Stürmische Begegnung“, der erste Teil der Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen über die ZDF-Bildschirme flackerte. Seitdem kamen etliche dazu. Doch zwei Dinge blieben immer gleich: Die Romantik steht im Vordergrund, und die atemberaubende Landschaft Cornwalls untermalt eine jede Geschichte.

ZDF feiert 30 Jahre Rosamunde Pilcher

Da man aber schließlich nur einmal dreißig wird, muss das Rosamunde-Pilcher-Jubiläum groß gefeiert werden. Und das macht das ZDF mit gleich vier neuen Filmen. Am 24. September 2023 strahlt der Sender „Rosamunde Pilcher: Schlagzeile Liebe“ aus, im Weiteren folgen „Rosamunde Pilcher: Amys Wunschkind“ und schließlich die Filme „Rosamunde Pilcher: Frühstück bei Tessa“ und „Rosamunde Pilcher: Verliebt in einen Butler“.

Horst Lichter als Butler in „Rosamunde Pilcher: Schlagzeile Liebe“. Foto: ZDF und Jon Ailes

Einen ganz besonderen Gastauftritt hat am 24. September „Bares für Rares“-Star Horst Lichter. Er wird in dem Film „Rosamunde Pilcher: Schlagzeile Liebe“ einen Butler spielen. Und Lichter ist nicht der einzige prominente Gast in den Jubiläumsverfilmungen. So werden auch Esther Schweins, Armin Rohde und Susan Hoecke Rollen im Pilcher-Universum übernehmen.

Queen Camilla ist Pilcher-Fan

Warum es eigentlich auch nach dem Tod der britischen Schriftstellerin noch Filme gibt, verrät Produzent Michael Smeaton: „Sie vertraute uns ihr kleines schwarzes Büchlein an, das wir gut aufbewahren sollten und das inzwischen sicher in einem Banksafe verwahrt wird. Aus diesem wertvollen Fundus an Stories und Figuren könnten wir uns noch lange für weitere Verfilmungen bedienen.“

Und die Filme haben sogar prominente Fans. So outete sich unter anderem König Charles III. als Anhänger der Pilcher-Streifen. „König Charles III. bedankte sich bei uns und dem ZDF für die vielen Filme, die, wie er sagte, dem Tourismus in seinem County einen großen Aufschwung verliehen haben“, so Smeaton. Der Produzent weiter: „Zu unserer aller Überraschung outete sich die heutige Königin Camilla als Leserin der Pilcher-Romane.“ Na, dann können ja noch einige Verfilmungen kommen.