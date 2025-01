Roland Trettl macht es offiziell – jetzt soll es jeder wissen und sehen

Für gewöhnlich spielt Ronald Trettl bei der Vox-Sendung „First Dates“ Amor und bringt Singles zusammen. Doch nun hat der Pfeil ihn offenbar selbst mitten ins Herz getroffen.

Anfang 2023 gaben Ronald Trettl und seine damalige Ehefrau Daniela nach zwölf gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. Das Paar, das auch einen Sohn hat, trennte sich im Guten. Nun ist der Fernsehkoch wieder frisch verliebt – und vergeben.

Roland Trettl macht neuen Beziehungsstatus offiziell

Lange brodelte die Gerüchteküche und vielfach war Roland Trettl selbst der Auslöser dafür. In seiner Show „First Dates“ hatte Trettl vergangenes Jahr angedeutet, dass es eine neue Frau in seinem Leben gibt. Die „Kronen Zeitung“ berichtete von einer Geburtstagsparty in Kitzbühel, wo Trettl mit der Ex-Stuntfrau Miriam Höller liebevolle Blicke und Berührungen ausgetauscht haben sollte. Und auch Post auf Social Media ließen immer wieder Schlussfolgerungen zu, dass die beiden gemeinsam unterwegs waren.

Doch die Spekulationen wollten Trettl und Höller lange nicht bestätigen – doch am Samstag (25. Januar) beendeten sie endlich ihr Versteckspiel. Mit einem süßen Selfie-Post auf Instagram machte der TV-Koch seine neue Liebe offiziell. Höller liegt halb auf dem Schoß des 53-Jährigen, hat die Hand auf dem Mund, doch ihr Lächeln ist dennoch nicht zu übersehen. Roland schreibt dazu: „True!!“ [zu Deutsch: „Es ist wahr!!“].

Neues Liebesglück nach heftigem Schicksalsschlag

Auch ein weiteres Detail fällt direkt ins Auge: Ein glänzender Klunker am Ringfinger von Miriam. Doch bevor erneute Spekulationen aufkommen, stellt der Moderator klar: „Und es ist kein Verlobungsring an Miriams Finger. Und kein Ehering.“ Seine Liebste kommentiert den Beitrag mit einem Herz. Zudem postet sie ein Kuschelfoto mit Trettl, bei dem beide um die Wette strahlen. „Leben, du überraschst mich immer wieder“, lautet der unmissverständliche Titel.

Und das Leben hatte bereits harte Schicksalsschläge für Miriam Höller über. Im Juli 2016 brach sie sich bei einem Mini-Stunt bei einem Sprung mit Stöckelschuhen aus etwa 1 Meter Höhe beide Füße. Der Unfall bedeutete das Ende ihrer Karriere als Stuntfrau. Nur wenige Monate später kam ihr Freund Hannes Arch bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Ihre Trauer war unermesslich und wird wohl nie ganz weggehen. Umso schöner, die 37-Jährige nun wieder so glücklich zu sehen.