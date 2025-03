Roland Trettl: Nach „Let’s Dance“ fliegen die Fetzen – „Kleines Kind“

Die diesjährige Staffel der beliebten Tanzshow „Let’s Dance“ flimmert am Freitagabend (14. März) bereits zum vierten Mal über die RTL-Bildschirme. In den vergangenen Wochen mussten die Zuschauer sich bereits von zwei Kandidaten verabschieden. Sowohl Comedian Osan Yaran, als auch „First Dates“-Moderator Roland Trettl konnten das Publikum nicht von sich überzeugen.

Die Zuschauer und die „Let’s Dance“-Jury waren sich einig: Der TV-Moderator und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger konnten mit ihrem Tango nicht glänzen. Vor allem Juror Joachim Llambi war alles andere als begeistert und vergab lediglich vier Punkte. Für Roland Trettl ist diese Bewertung absolut nicht nachvollziehbar, wie er nun deutlich macht!

„Let’s Dance“: Roland Trettl ist fassungslos

„Herr Llambi, ein guter Typ, auch ein Mensch, in dem vielleicht ab und zu ein kleines Kind steckt, das nach Aufmerksamkeit schreit“, stichelt der „First Dates“-Moderator nach seinem „Let’s Dance“-Aus auf Instagram gegen Joachim Llambi. Scheinbar steckt Roland Trettl die Kritik des Jurors noch tief in den Knochen.

Diese lautete nämlich: „Das war nicht dein Tanz, ich nehme dir auch nicht ab, dass du es gefühlt hast!“ Joachim Llambi ignoriert die Sticheleien seitens des verärgerten Gastronomen gekonnt. Im Interview mit RTL holt er dann jedoch kurzzeitig zum Gegenschlag aus: „Das sagt der Richtige, der in kurzen Hosen und Kniestrümpfen bei ‚First Dates‘ herumspringt.“

„Let’s Dance“: Joachim Llambi reagiert auf Roland Trettls Vorwürfe

Joachim Llambi ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, und sagt gerade heraus was er denkt – ohne Rücksicht auf Verluste. Für den ein oder anderen Zuschauer ist dieses Verhalten absolut unangemessen und so erntet der Juror erst kürzlich eine Buhrufe für seine Urteile. Auf Instagram witzelt er im Nachgang: „Ausgebuht in einer deutschen Fernsehshow, das muss man erst mal schaffen.“ Llambi betonte außerdem, dass es ihm ausschließlich um eine faire Bewertung und keinesfalls um persönliche Angriffe gehe.

Inzwischen stehen bereits die Tänze für die kommende Show (14. März) fest: Ben Zucker präsentiert einen Tango, Christine Neubauer einen Charleston und Diego Pooth möchte die Jury mit einem Paso Doble überzeugen. Jeanette Biedermann wagt sich an einen Contemporary, Fabian Hambüchen an einen langsamen Walzer und Marie Mouroum, sowie Marc Eggers zeigen einen Wiener Walzer. Für Paola Maria gibt es einen Jive, für Taliso Engel einen Cha Cha Cha und für SelfieSandra eine Rumba. Simone Thomalla darf sich im Quickstep beweisen und für Leyla Lahouar ist Slowfox angesagt.

RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr. Anschließend ist die beliebte Tanzshow auch in der RTL+ Mediathek abrufbar.