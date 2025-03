„Let’s Dance“-Star offenbart – „Sind schon fix und fertig“

Derzeit flimmert die diesjährige Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ über die TV-Bildschirme. In den vergangenen Wochen mussten sich die Zuschauer bereits von den ersten Kandidaten verabschieden. Als Erstes traf es Comedian Osan Yaran und seine Tanzpartnerin Christina Luft.

Fluch und Segen zugleich – natürlich ist es bitter, als Erstes in einem Wettkampf wie „Let’s Dance“ auszuscheiden, keine Frage. Für Christina Hänni sei das Wiedersehen mit ihrer Tochter aber wenigstens „das süßeste Trostpflaster“.

Nur wenige Wochen nach ihrem Ausscheiden verschlägt es die „Let’s Dance“-Profitänzerin nun erneut nach Köln in die Stadt, in der auch „Let’s Dance“ stattfindet. Doch die Reise ist alles andere als leicht für sie.

„Let’s Dance“-Star Christina Hänni ist völlig gestresst

Diesmal reist sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Luca Hänni und ihrer gemeinsamen Tochter mit dem Zug aus der Schweiz nach Köln. Der Grund: Der EX-DSDS-Gewinner ist dort unter anderem aufgrund eines Moderations-Jobs für die Sendung „Dein Song“. Das verriet Christina auf Instagram. Die Reise nach Nordrhein-Westfalen hat es jedoch in sich für die junge Mutter.

Das Problem: Die kleine Familie hat im Zug keine Sitzplätze mit Tisch reserviert. „Es ist ein bisschen abenteuerlich, wenn man keine festen Plätze hat, die passen, und immer hin- und herspringen muss“, verrät die „Let’s Dance“-Bekanntheit. Doch der Humor vergeht Christina Hänni so schnell nicht. In ihrer Instagram-Story schreibt sie am Montagmorgen (10. März) zu Beginn der Reise noch humorvoll:

„Eine Zugfahrt mit Baby, die ist lustig. Wir sind schon fix und fertig und es geht jetzt erst los.“

„Let’s Dance“-Bekanntheit Christina Luft macht das Beste draus

Später am Abend scheint der Sitzplatzstress allerdings schon wieder komplett vergessen zu sein. Christian meldet sich erneut gut gelaunt zu Wort. Passend zu einem Foto mit einem Tisch voller Leckereien und ihrem grinsenden Ehemann schreibt der „Let’s Dance“-Star: „Wir lassen es uns gut gehen.“

Am Dienstagvormittag (11. März) veröffentlicht sie ein typisches Touristen-Foto vom Kölner Dom. Während die Wahl-Schweizerin ein wenig Sightseeing betreibt, hüpft ihr Mann Luca Hänni von einem Dreh zu nächsten. Zuerst ist er zu Gast in der ZDF-Talkshow „Volle Kanne“ und gibt in den sozialen Medien ein paar Einblicke hinter die Kulissen. Anschließend ist er auf dem Weg zu den ersten Proben für die Sendung „Dein Song“, die er moderieren wird.

RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr. Anschließend ist die beliebte Tanzshow auch in der RTL+ Mediathek abrufbar.