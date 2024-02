Roland Trettl: So hast du den „First Dates“-Kuppler noch nie gesehen

Auf der Urlaubsinsel Mallorca suchen seit einigen Wochen wieder Singles in der TV-Show „First Dates Hotel“ ihr Liebesglück. Normalerweise sorgen dabei die Solo-Männer und -Frauen für Wirbel. Doch jetzt zieht jemand anderes die Aufmerksamkeit auf sich!

Mittlerweile läuft die 5. Staffel des Kuppel-Formats „First Dates Hotel“ an – damit hat jedoch niemand gerechnet! Denn so hast du den Moderator und Promi-Koch der Sendung, Roland Trettl, noch nie gesehen.

Urlaubsatmosphäre bei Roland Trettl

Seit dem 5. Februar heißt es für den Gastgeber wieder fleißiges Verkuppeln in der Vox Sendung „First Dates Hotel“. Bei der ganzen Flirtlaune gönnt sich jedoch auch der „First Dates“-Kuppler mal eine Auszeit und zeigt sich nun mit Aline, die als Rezeptionistin in der TV-Show die Singles begleitet, auf Instagram.

Im Spin-off der Kuppel-Show „First Dates – Ein Tisch für zwei“, erhalten Single-Männer und -Frauen aus ganz Deutschland die Gelegenheit, in entspannter Urlaubsatmosphäre zu flirten, zu daten – und sich im besten Fall sogar ineinander zu verlieben. Gastgeber und Moderator Roland Trettl begleitet dabei die Kandidaten auf ihrer Suche nach dem oder der Richtigen.

Das ist Rolands neues Outfit

In einem Instagram Beitrag teilt Roland jetzt exklusive Einblicke davon, was neben den Dreharbeiten stattfindet. Auf dem Bild posiert er mit Kollegin Aline in einem sonst eher untypischen Outfit des Promi-Kochs.

Denn wer Roland Trettl kennt, weiß, dass er meist schick mit Hemd und Krawatte im Fernsehen zu bestaunen ist. Doch neben der Rezeptionistin posiert er nun im langen Blumenkleid und zeigt sich damit im Partnerlook neben Aline.

Auf Social Media startet eine hitzige Diskussion

Auf Instagram startet daraufhin eine heiße Diskussion, wem das Kleid denn besser stehe. In der Debatte darum sind sich nicht alle einig, ob der neue Stil so gut zu dem Moderator passt. „Das Kleid ist super, doch irgendwie ist der Schnitt bei Roland nicht so figurfreundlich“, befindet eine Zuschauerin.

+++„First Dates Hotel“: Roland Trettl macht Kandidat intimes Angebot – „Ruf an“+++

Doch es gibt auch viele begeisterte Stimmen. Einem anderen Fan gefällt der Look: „An beiden ein wunderschönes Kleid.“

Fakt ist, dass sich viele sicherlich über den Outfitwechsel des 52-Jährigen gefreut haben. Wer keinen der Flirtversuche und gelungenen Matches – oder eben auch schrillen Outfits – verpassen möchte, sollte jeden Montag um 20.15 bei „First Dates Hotel“ auf Vox oder online beim Streamingdienst RTL+ einschalten.