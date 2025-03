Roland Kaiser trauert um „Rosenstolz“-Sängerin: „Niemand konnte ahnen“

Es war wohl die traurigste Nachricht aus der Musikwelt in den letzten Tagen – „Rosenstolz“-Sängerin AnNa R. ist ganz plötzlich im Alter von 55 Jahren in Berlin verstorben! Die traurige Botschaft verkündeten ihre Kollegen am Montag (17. März) auf Instagram und fanden bewegende Abschieds-Worte.

Wenig später nahm auch Bandkollege Peter Plate von der „Rosenstolz“-Sängerin Abschied. Seine Worte gehen dabei direkt ins Herz: „Erst vor zwei Wochen habe ich dir geschrieben, dir zu deinem neuen Job als Poetikdozentin gratuliert. Ich habe mich so mit dir gefreut! Das hättest du großartig gemacht.“ Nun verabschiedet sich auch Schlager-Legende Roland Kaiser gebührend von AnNa R.

Roland Kaiser gedenkt „Rosenstolz“-Sängerin AnNa R.

Auf Instagram veröffentlichte Roland Kaiser ein Bild der „Rosenstolz“-Sängerin AnNa R. und schreibt dazu: „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, die Nachricht von AnNas Tod hat auch mich tief getroffen. Peter Plate hat es so treffend formuliert: ‚AnNa hat uns mit ihrer Musik so viel geschenkt – Trost, Mut, Gänsehautmomente, Lachen und Tränen. Ihre Stimme war für viele von uns ein Zuhause, ein sicherer Hafen in den Stürmen des Lebens.‘ Dem kann ich nichts hinzufügen. Als ich mich im letzten Jahr dazu entschied, ‚Liebe ist alles‘ neu aufzunehmen, tauchte ich noch einmal ganz in dieses wunderbare Lied ein.“

Weiter ergänzt er: „Es steht für AnNas einzigartige Leidenschaft, mit der sie Musik und Emotionen vereinte – eine Hingabe, die weit über ihre Kunst hinausging und ihr ganzes Leben prägte. Niemand konnte ahnen, dass dieser Song so schnell eine neue Bedeutung bekommen würde. Möge er fortan ein musikalisches Andenken an eine außergewöhnliche Künstlerin und, noch viel wichtiger, an einen besonderen Menschen sein, der uns inspiriert und zutiefst berührt hat. Mein tiefes Mitgefühl gilt AnNas Familie, ihren Freundinnen und Freunden und allen, die sie geliebt haben.“

Roland Kaiser: Seine Fans stehen hinter ihm

Seine Fans sind zutiefst berührt von den Worten, die Roland Kaiser für „Rosenstolz“-Sängerin AnNa R. findet, wie sie in der Kommentarspalte zum Ausdruck bringen:

„Es ist eine wunderschöne Interpretation des Liedes geworden. Eines meiner Lieblingslieder auf dem Album – welch eine Tragik!“

„Mein herzliches Beileid!“

„Liebe ist alles! Es war schon immer ein besonderer Song. Wir werden ihn jetzt hoffentlich bei Rolands Konzerten in Dankbarkeit und Erinnerung an eine wunderbare Künstlerin feiern können!“

„Ich hätte es mir so gewünscht, dass ihr das zusammen live gesungen hättet. Das hätte eure Stimmen so sehr vereint. Ich bin zutiefst traurig, sie war eine großartige Frau.“

Mit Hits wie „Gib mir Sonne“, „Liebe ist alles“ oder „Ich bin ich (Wir sind wir)“ prägte die Band eine ganze Generation. Nach ihrem Tod wird Sängerin AnNa R. so also zumindest in der Erinnerung ihrer Familie, Freunde und den Fans weiterleben.