Roland Kaiser kündigt vor laufender Kamera großen Auftritt an – „Versprochen“

Ende der 70er-Jahre schaffte Roland Kaiser seinen großen Durchbruch als Sänger. Seitdem ist der Schlager-Star von der Bühne nicht mehr runterzukriegen. Nach dem Ende seiner großen Tournee steht bereits das nächste Projekt fest: ein Duett mit Michelle Hunziker!

Für sein neues Album haben die beiden den Weihnachts-Klassiker „Baby, It’s Cold Outside“ eingesungen. Doch das soll es noch nicht gewesen sein. Gegenüber Michelle Hunziker gab Roland Kaiser nun ein großes Versprechen ab.

Roland Kaiser kriegt Italienisch-Nachhilfe

Dank der musikalischen Zusammenarbeit mit Roland Kaiser scheint Michelle Hunziker leicht über ihr „Wetten, dass…?“-Aus hinweg zu kommen. In ihrem Musikvideo präsentiert sich die italienische Schönheit in einem stilvollen Cocktail-Kleid neben dem im Smoking eingekleideten Roland Kaiser. So steht sich das Duett auch in einem Instagram-Video gegenüber.

In dem Beitrag möchte der 71-Jährige gerne etwas von seiner Gesangs-Partnerin lernen. „Während des Videodrehs zu „Baby It’s Cold Outside“ hatten Michelle Hunziker und ich die Gelegenheit, meine Italienischkenntnisse wieder auf Vordermann zu bringen“, so die Erklärung in der Beschreibung. Roland Kaiser hat noch beste Erinnerungen an die Sprache. Im Mai 1980 veröffentlichte er seine bis heute erfolgreichste Single Santa Maria. Das Lied ist eine deutsche Version des ursprünglich auf Italienisch gesungenen Liedes von Oliver Onions. Doch das ist lange her.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Roland Kaiser will HIER singen

„Michelle können Sie mir irgendetwas wunderbares italienisches beibringen?“ Bevor die Kultblondine dem Wunsch nachgeht, stutzt sie den Sänger jedoch erstmal zurecht, dass er sie höflich mit „Sie“ anredet – immerhin sind die beiden vertraut miteinander und längst beim „Du“ angekommen. Anschließend diktiert sie ihm den Satz: „Buon natale tutti“ (zu deutsch: Frohe Weihnachten an alle) vor. Roland Kaiser spricht ihr nach und erntet für seine Aussprache direkt viel Lob.

Noch mehr News:

Aber um noch besser Italienisch lernen zu können, hat die 42-Jährige einen besseren Vorschlag: „Komm doch zu mir nach Italien.“ Michelle Hunziker lebt seit einigen Jahren in Mailand, reist für TV-Jobs aber immer wieder zurück nach Deutschland. Roland Kaiser nimmt das Angebot unter einer Bedingung gerne an: „Das komme ich gerne, wenn ich bei dir auch singen darf.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch in Italien führt die Kult-Blondine immer wieder durch die Show „Striscia la notizia“. Hunziker ist von dem Vorschlag ganz angetan und die beiden Kollegen geben sich wie bei einem Vertrag die Hand drauf. „Versprochen“, sagt Roland Kaiser und guckt Michelle Hunziker dabei tief in die Augen.