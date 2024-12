Roland Kaiser setzt dem Rätsel ein Ende – „Es ist soweit“

Er ist der unangefochtene Kaiser des Schlagers: Roland Kaiser (72). Nachdem der Sänger seine Fans mit Rätseln um sein neues Album lange auf die Folter spannte, spricht er jetzt endlich Klartext.

„Liebe Freundinnen, liebe Freunde, (…) es ist wieder soweit!“, verkündete er voller Elan auf Instagram. Der Schlager-Star, der seit Jahrzehnten die Herzen der Menschen erobert, zeigte sich begeistert, endlich die frohe Botschaft zu teilen: „Mein nächstes Album wird ‚Marathon‘ heißen und am 7. Februar 2025 erscheinen.“ Und als ob das nicht schon genug wäre, dürfen sich die Fans schon diesen Freitag auf die erste Single „Ich werde da sein“ freuen.

Roland Kaiser stellt neues Album vor

Fans dürfen sich auf 15 brandneue Titel freuen, die voller Emotionen stecken und das Leben in all seinen Facetten beleuchten. Mit „Marathon“ dürfte Roland Kaiser seine Hörer in eine Welt voller Liebe, Respekt und Lebensweisheiten entführen wollen. Die Titelliste liest sich wie ein Versprechen an seine Fans: Von „Achtung und Respekt“ über „Am Ende wird alles gut“ bis hin zu „Liebe darf das“ – hier bleibt kein Wunsch unerfüllt.

„Liebe ist alles“ und „Wenn man fühlt“ sind nur einige der emotionalen Balladen, die den Fans einen tiefen Einblick in Kaisers romantische Seele gewähren. „Das Leben schont keinen“ ist ein weiterer Track, der die realen Herausforderungen des Alltags thematisieren dürfte. Dabei könnte der Albumtitel „Marathon“ nicht treffender gewählt sein.

Im nächsten Jahr hat der Schlager-Star Großes vor: Neben seinem neuen Album steht auch die „Arena Tournee 2025“ an.

Diese soll laut ihm noch größer werden als seine bisherigen Konzertreihen. Während der Ticketverkauf bereits auf Hochtouren läuft, gibt Roland Kaiser seinen Fans schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack.