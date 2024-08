Roland Kaiser und Maite Kelly planen Überraschung – jetzt darf es jeder wissen

Kaum ein Schlager-Duo ist so beliebt bei den Fans wie diese beiden: Roland Kaiser und Maite Kelly. Mit ihrem „Warum hast du nicht Nein gesagt?“ begeistern die beiden immer wieder aufs Neue. Auf keiner Schlagerfete und auf keinem Konzert des Musikers darf dieser Mega-Hit fehlen.

Lange haben sich die Fans gewünscht, dass Roland Kaiser und Maite Kelly erneut einen gemeinsamen Song aufnehmen würden. Doch dieser Traum bleibt ihnen bis heute verwehrt. Doch es gibt ein kleines Trostpflaster. Die beiden Schlager-Stars haben nämlich eine Überraschung für ihre Anhänger.

Roland Kaiser und Maite Kelly lassen die Bombe platzen

Roland Kaiser hält seine Follower gerne via Instagram auf dem Laufenden. So auch am Samstagabend (10. August), wo er eine ganz besondere Ankündigung macht. Im Namen von ihm und seiner Kollegin Maite Kelly verrät der „Kaisermania“-Held nun, worauf sich die Fans freuen dürfen.

+++ Roland Kaiser: Kurz nach Kaisermania geht die Nachricht um +++

„Kaum zu glauben, aber in den kommenden Wochen steht uns ein ganz besonderes Ereignis bevor: Das 10-jährige Jubiläum von „Warum hast Du nicht nein gesagt“. Passend dazu haben sich Maite Kelly und ich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Am 23.08. erscheint eine Maxi-CD, die die 5 schönsten Versionen unseres gemeinsamen Songs erstmals auf einer physischen CD zusammenfasst“, schreibt der Schlagerstar. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Roland Kaiser und Maite Kelly von Fans gefeiert

Ein Blick in die Kommentare macht deutlich, dass die Fans ihr Glück kaum fassen können. „So tolle Nachricht und Neuigkeiten. Ich freue mich sehr. Herzlichen Glückwunsch zum 10. Jubiläum!“, schreibt ein Fan beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Lieber Roland, liebe Maite! Das sind tolle Neuigkeiten. Ich bin schon sehr gespannt auf die 5 schönsten Versionen. Ich liebe den Song.“

+++ Kaisermania: Kurz nach Beginn des Roland-Kaiser-Konzerts haben Fans eine Bitte +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die angekündigte Maxi-CD erscheint am 23. August 2024. Doch Fans sollten schnell sein: Das gute Stück wird mit Sicherheit in Handumdrehen ausverkauft sein.