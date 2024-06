Roland Kaiser spielt Konzert in Hannover: Fans berichten von unbeschreiblichen Momenten

Dieser Mann ist einfach eine Legende. Und bislang dachten die meisten auch, er hätte in der Musikszene schon alles erreicht. Doch nun wissen wir: JETZT hat Roland Kaiser alles erreicht.

Denn obwohl der Mann, der mit Songs wie „Santa Maria“, „Joana“ oder „Dich zu lieben“ Lieder für die Ewigkeit schuf, schon etliche Male seine „Kaisermania“ ausverkaufte, oder die größten Hallen füllte, hatte er noch nie eine Stadion-Show gespielt. Das sollte sich am Freitagabend ändern. Da sang Roland Kaiser nämlich erstmals in einem Fußballstadion.

Roland Kaisers erstes Stadionkonzert in Hannover

In Hannover, um genau zu sein, fiel der Startschuss für die „große Tournee zum Bühnenjubiläum Roland Kaiser – 50 Jahre – 50 Hits Konzert“. Eine Show der Extraklasse, wie die Fans nach dem Konzert zu Protokoll geben sollten. So übertreffen sich diese unter dem Facebook-Post, der nach dem Konzert auf der Seite von Roland Kaiser erschienen war, mit Lobeshymnen.

„Danke lieber Roland für den wundervollen Abend. Es gab so viele Gänsehautmomente und Emotionen. Einfach mega-traumhaft“, hieß es da beispielsweise. Ein anderer Fan jubelte: „Was für ein MEGA Abend, vielen Dank Roland an dich, deine gesamte Band und die tolle Crew im Hintergrund. Wir haben es so genossen.“

Roland Kaiser wird dieses Konzert nie vergessen

Ein Dritter schwärmt: „Ich bin begeistert. Ihr habt ein mega Konzert abgeliefert, das ich für immer in Erinnerung behalten werde. Das bisschen Regen hat der Stimmung keinen Abbruch getan, ein Unwetter ist zum Glück ausgeblieben. Wir sehen uns wieder bei der Kaisermania.“ Und ein Vierter jubelt: „Vielen Dank für einen traumhaften und unvergesslichen Abend, Roland.“

Und was sagt der Kaiser selbst? Auf Facebook schreibt der Schlagerstar nach Konzertende: „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, tausend Dank an Euch alle für einen absolut unvergesslichen Abend hier in der Heinz von Heiden Arena in Hannover! Dieses allererste Stadion-Konzert werde ich niemals vergessen! Was für ein unglaublich emotionaler Abend! Kommt alle gut nach Hause! Gute Nacht! Euer Roland“