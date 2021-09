Roland Kaiser bereitet sich auf Konzert vor: Dann holt ihn eine traurige Erinnerung ein

Es waren schwierige Monate für die Menschen, die ihr Geld mit der Musik verdienen. Corona hatte Konzerte unmöglich gemacht. Zu groß war das Risiko, sich mit der tödlichen Krankheit anzustecken. Nun jedoch geht der Show-Betrieb langsam wieder los. Und auch Schlager-Legende Roland Kaiser darf endlich wieder Konzerte geben.

Auf Instagram verkündete der Sänger, der mit Songs wie 'Santa Maria' oder 'Alles was du willst' zur Legende wurde, dass bald das große „Roland Kaiser“-Konzert in Riesa anstehe.

Roland Kaiser: Seine Tournee geht endlich los

Dazu teilte Roland Kaiser ein Bild seines Tourbusses samt berühmtem blauen Jackett. Ein Bild, das unschöne Erinnerungen in Roland Kaiser weckt.

Das ist Roland Kaiser:

Roland Kaiser wurde am 10. Mai 1952 in Berlin als Ronald Keiler geboren

Seinen Durchbruch hatte Roland Kaiser mit dem Song 'Santa Maria'

Roland Kaiser schrieb schon Songs für Peter Maffay, Nana Mouskouri oder Karat

Mit Maite Kelly feierte Roland Kaiser zuletzt große Erfolge

„Liebe Freundinnen, liebe Freunde, die Proben mit meiner Band sind in vollem Gange. Unser Auftakt-Konzert in Riesa meiner 'Alles oder Dich' – Tournee ist zum Greifen nah und ich muss gerade an März 2020 denken, als wir einen Tag vor dem eigentlichen Start der Tournee gestoppt wurden. Nach den vielen Monaten der Stille in den Konzerthallen können wir es nun kaum erwarten, endlich wieder für Euch live spielen zu dürfen“, schreibt der 69-Jährige.

Roland Kaiser: Ärger um Sicherheitsvorschriften

Zuletzt aber hatte es Ärger um das Konzert gegeben. So dürften nur Fans den Auftritt sehen, die geimpft sind, genesen oder einen aktuellen PCR-Test vorweisen können. Diese sind in der Region Riesa jedoch extrem teuer. Bis zu 100 Euro verlangen Anbieter. Fraglich, ob sich das jeder Fan von Roland Kaiser leisten kann oder will.

Zuletzt jedoch hatte Roland Kaiser noch traurigere Nachrichten. Was war passiert?