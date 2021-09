Foto: RTLZWEI / Per Florian Appelgren

Sarah-Jane Wollny machte mit ihrem Freund Urlaub in der Türkei.

Die Wollnys: Sarah-Jane über Urlaub in der Türkei – „Habe immer Angst“

Wer viel arbeitet muss auch mal die Seele baumeln lassen. Auch die Wollnys nutzen den Sommer für einen ausgedehnten Entspannungsurlaub. Sarah-Jane und ihr Freund Tinush gönnen sich einen romantischen Pärchenurlaub in der Türkei.

Sonne, Strand und Shopping: Das darf bei einem Ausflug des „Die Wollnys “-Stars natürlich nicht fehlen. Doch während sie gerade mit ihrem Partner den Markt unsicher macht, wird Sarah-Jane plötzlich ganz anders.

Im Fernsehen sind die Wollnys stets als große Truppe unterwegs, doch abseits der RTL2-Kameras leben die Kinder von Silvia Wollny ihr ganz eigenes Leben. Sarah-Jane zum Beispiel genießt gerade etwas Zeit zu zweit mit ihrem Freund Tinush Nasri.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

Hauptdarsteller sind Silvia Wollny und ihre Kinder Sylvana, Sarafina, Estefania, Calantha, Loredana, Lavinia und Sarah-Jane

Ihr Sohn Jeremy Pascal distanzierte sich 2013 von der Familie

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen 2021 laufen bei RTL2 und TVNOW

Und was darf bei einem Urlaub in der Türkei natürlich nicht fehlen? Richtig, ein Bummel über den Markt.

Die Wollnys: Sarah-Jane hat Angst, auf dem Markt beklaut zu werden

Doch der ist offenbar ziemlich überfüllt, wie die 22-Jährige in ihrer Instagram-Story berichtet: „Eigentlich wollten wir euch mitnehmen, aber da war es so voll. Ich habe immer Angst, wenn ich mein Handy raushole und es dann in meine Po-Tasche tu', dass es dann auf solchen Märkten wegkommt.“

Und ihr Smartphone jedes Mal wieder in die große Handtasche zu stecken, sei ebenfalls keine Lösung für Sarah-Jane. Dort würde sie ihr Handy nur immer wieder aus den Augen verlieren und panisch danach suchen. Denn: „Jede Frau kennt's. Handtaschen sind einfach der Horror“, scherzt der TV-Star. Recht hat sie. Diesen Moment kennen wir wohl alle nur zu gut.

Zuletzt machte auch Wollnys Spross Loredana auf sich aufmerksam. Ging sie mit DIESEM Foto zu weit?