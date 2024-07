Roland Kaiser begrüßt in Köln ganz besondere Gäste – niemand hat sie bemerkt

Es war eines der größten Konzerte seiner Karriere: 42.000 Menschen waren am Samstagabend (13. Juli 2024) dabei, als Roland Kaiser im Kölner Rhein-Energie-Stadion spielte. 42.000 frenetisch feiernde Fans, die jeden Moment der 2,5 Stunden, die der 72-Jährige in der Domstadt auf der Bühne stand, bis zum letzten auskosteten.

Unter den 42.000 Menschen waren aber ganz besondere Personen im Leben des Roland Kaiser, wie er wenig später via Instagram verriet. Dort teilte der Schlagerstar nämlich Fotos von seiner Familie, die sich auch im Kölner Stadion befand.

Roland Kaiser bekommt Besuch beim Köln-Konzert

„Zwischen den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in Köln waren auch meine Kinder und meine kleine Enkelin Mia… Familienzeit ist doch etwas Schönes“, schrieb Kaiser zu den Fotos, die seine zwei Söhne samt Enkelkind Mia zeigten.

++ Roland Kaiser spielt Konzert in München: Plötzlich betritt SIE die Bühne ++

Insgesamt wirkte der Kaiser an diesem Abend sehr dankbar. Immer wieder neigte er fast demütig den Kopf vor den Menschenmassen, die ihn im Stadion empfangen hatten. Ja, es war ein besonderes Konzert, auch weil einfach alles drumherum passte. Hatte es zu Beginn des Auftrittes noch einen kleinen Schauer gegeben, kam zwischendrin sogar die Sonne zurück, tauchte die riesige Bühne in ein warmes Licht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

50 Lieder hatte Roland Kaiser für seine Tour zum 50-jährigen Bühnenjubiläum versprochen. Zwar spielte er diese nicht alle ganz, manche verbaute er in Medleys, sein Wort jedoch hielt der Sänger. Und lieferte auch gleich noch eine Erklärung, warum er nicht alle Songs in voller Länge spielen würde.

„Wenn ich jetzt wirklich 50 Titel singen würde, dann könnt ihr hier schlafen heute Nacht“, hatte er gescherzt. Der Reaktion des Publikums jedoch war zu entnehmen, dass dieses gar nicht so viel dagegen gehabt hätte. Wie das Konzert insgesamt verlief, und welcher Song einen ganz neuen Anstrich bekommen hatte, kannst du in unserem Konzertbericht zu Roland Kaiser in Köln nachlesen.