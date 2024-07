Roland Kaiser lässt vor der Kaisermania die Bombe platzen: „Wer hat dir das verboten?“

Es ist DAS Highlight für die Fans von Roland Kaiser: Die „Kaisermania“ am Dresdner Elbufer. Zehntausende strömen jedes Jahr zu den Konzerten, die der Schlagerstar vor wirklich beeindruckender Kulisse spielt.

Direkt hinter der Bühne von Roland Kaiser fließt die Elbe, dahinter leuchten die Gemäuer der Dresdner Altstadt. Malerisch, pittoresk, romantisch, jeder darf sich sein eigenes Adjektiv suchen, um dieses einmalige Konzertereignis zu beschreiben.

Roland Kaiser bringt Support-Act mit zur „Kaisermania“

Und in diesem Jahr kommt sogar noch etwas dazu, wie der 72-Jährige nun in einem Video bei Instagram bestätigt. Darin sehen wir Roland Kaiser und den Musiker Georg Stengel. Der sympathische 30-Jährige hatte Kaiser während dessen Stadion-Tournee als Voract begleitet.

++ Köln lässt Roland Kaiser ungläubig zurück: „Frage mich, wie das geht“ ++

„Hey Roland, ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade ist der Termin in Frankfurt, und ich bin schon ein bisschen traurig, weil heute der letzte Termin ist. Und dann wünsche ich dir aber trotzdem ganz viel Spaß für die Kaisermania, denn das ist ja etwas ganz Großes. Und ich werde da natürlich privat mal vorbeischauen“, berichtet Stengel dem Gentleman des deutschen Schlagers.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das jedoch will Kaiser so nicht stehen lassen: „Also erstmal würde ich mich freuen, wenn du privat kommst. Zweitens verstehe ich eins nicht. Warum willst du aufhören nach Frankfurt? Warum willst du? Gefällt es dir bei uns nicht, oder was?“

„Gefällt es dir bei uns nicht, oder was?“

„Ne, ich finde es super hier“, erwidert Stengel. „Aber warum machst du nicht weiter?“, will Kaiser dann wissen, „du kannst doch bei der Kaisermania ebenfalls auftreten. Wer hat dir das verboten? Ich nicht.“

„Aber da war ja noch niemand“, entgegnet Stengel und weist damit darauf hin, dass Roland Kaiser bislang ohne Voract in Dresden aufgetreten war. „Das ist ja egal“, findet Kaiser, „irgendwann ist immer das erste Mal. Mach du dann die Premiere, ist doch schön.“

Und so ist die Sache beschlossen. Die beiden Männer geben sich die Hand und die „Kaisermania“-Zuschauer dürfen sich auf Georg Stengel freuen.

Roland Kaiser spielt in diesem Jahr gleich vier „Kaisermania“-Konzerte. Am 26. und 27. Juli sowie am 2. und 3. August 2024. Die Tickets sind schon jetzt restlos ausverkauft.