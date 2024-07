Überraschung vor Kaisermania: Roland Kaiser macht es offiziell

Er zählt hierzulande zu den ganz Großen der Schlagerwelt: Seit fast 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der ganz großen Bühne. Der 71-Jährige gab unzählige Konzerte und sorgte mit Hits wie „Warum hast du nicht Nein gesagt?“ oder „Ich glaub‘ es geht schon wieder los“ für Begeisterung bei seinen Fans.

Am Freitagabend (26. Juli) startet in Dresden die Kaisermania, wo der Schlagerstar an gleich vier Terminen Konzerte geben wird. Doch bevor es so richtig losgehen kann, hat Roland Kaiser noch eine ganz besondere Überraschung für seine Fans.

Roland Kaiser lässt die Bombe platzen

Hierzulande ist Roland Kaiser eine echte Berühmtheit. Und was bekommt man als bekannte Person des öffentlichen Lebens früher oder später? Richtig, eine Wachsfigur im weltbekannten Madame Tussauds. Diese Ehre wurde nun auch dem Schlagersänger zuteil, wie er auf Instagram bekannt gibt.

+++ Roland Kaiser lässt vor der Kaisermania die Bombe platzen: „Wer hat dir das verboten?“ +++

„Liebe Freundinnen, liebe Freunde, soeben durfte ich endlich meine Wachsfigur von Madame Tussauds enthüllen. Ab morgen wird diese bei Madame Tussauds Berlin ausgestellt. Was für ein schöner Start in das erste KAISERMANIA-Wochenende“, schreibt der 72-Jährige zu einem Schnappschuss von sich und seinem „Doppelgänger“. Die Fans freuen sich über diese tolle Errungenschaft.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Roland Kaiser: Fans werden deutlich

Ein Blick in die Kommentare des Instagram-Beitrags macht deutlich – die Fans von Roland Kaiser sind hellauf begeistert von der Wachsfigur im Berliner Kabinett:

„Wow. Mit 72 Jahren einen „Zwillingsbruder“ zu bekommen. Ist schon klasse. Ich kann Euch jetzt schon auseinanderhalten.“

„Ich finde den doppelten Roland gut getroffen. Mir gefällt er. Aber der Echte ist natürlich besser und schöner.“

„Da muss ich doch auch mal nach Berlin und deinen Doppelgänger angucken. Die Wachsfigur ist voll gelungen. Echt cool, sehr echt.“

„Wurde aber auch Zeit, als Schlagerlegende dort ausgestellt zu werden. Echt schön geworden!“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bei der „Kaisermania“ selbst hat Roland Kaiser ebenfalls eine Überraschung für die Besucher seiner Konzerte geplant. Zum ersten Mal hat er einen Support-Act dabei! Wer das ist, liest du hier.