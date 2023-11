Roland Kaiser macht’s offiziell: Doch Fans haben nur eine Bitte

Darauf haben seine Fans gewartet: Ab Freitag (10. November) ist ein neues Album von Schlagerlegende Roland Kaiser auf dem Markt. Dort versorgt er seine Fans mit weihnachtlichen Liedern und läutet so die besinnlichste Zeit des Jahres ein.

Dafür hat er sich ordentlich Verstärkung an seine Seite geholt. Neben Michelle Hunziker und Melissa Naschenweng singt auch Nana Mouskouri ein Duett mit dem Kaiser. Während die Fans diese Zusammenarbeit feiern, gibt es allerdings eine Sache, die sie stört. Sie wenden sich mit einem eindringlichen Appell an den 71-Jährigen.

Roland Kaiser: „Ich kann es kaum erwarten“

Am Donnerstagabend (9. November) erinnert der Schlagerstar seine Fans über Instagram an das kommende Album. Dazu schreibt er unter dem Beitrag: „Die Spannung steigt! Morgen erscheint endlich mein lang ersehntes Weihnachtsalbum ‚Goldene Weihnachtszeit'“ mit fünf exklusiven Bonustracks. Ich kann es kaum erwarten, das Album mit Euch zu teilen und in Weihnachtsstimmung zu kommen!“

Auch die Fans sind gespannt auf die neuen Lieder. Viele haben die CD bereits vor Wochen vorbestellt und dem Moment hingefiebert, an dem sie endlich reinhören können. Allerdings sind nicht alle Anhänger so glücklich. Manche vermissen eine Sache ganz besonderes und sprechen öffentlich eine Bitte an den Kaiser aus.

Roland Kaiser: Fans mit deutlicher Forderung

Die Freude über das neue Album ist. In den Kommentaren schwärmen die ersten Fans bereits von den neuen Liedern auf der CD. Andere wundern sich dagegen, wieso es das neue Album nicht auch als Schallplatte gibt. Sie stellen eine deutliche Forderung:

„Sehr schön! Aber leider nicht als Vinyl erhältlich.“

„Lieber Roland. Gibt es dein neues Album auch wieder als Vinylausgabe?“

„Schade, dass es das Album diesmal nicht als Platte gibt.“

Bleibt abzuwarten, ob Roland Kaiser seine Lieder auch auf Schallplatte verkaufen wird. So oder so werden sich die Fans über das Album freuen.