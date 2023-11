Roland Kaiser fällt aus allen Wolken: „Es ist verrückt“

Er ist eine Legende und einer der erfolgreichsten Schlagerstars, die dieses Land jemals zu Gesicht bekam: Roland Kaiser. Seine Shows sind stets ein Ereignis, seine Schlagernächte am Dresdner Elbufer, besser bekannt als „Kaisermania“ legendär.

Auch im kommenden Jahr wird Roland Kaiser wieder vor der malerischen Kulisse der Dresdner Altstadt singen. Und das gleich viermal. Am 26. und 27. Juli, sowie am 2. August und 3. August dürfen sich die Fans wieder auf ihren Kaiser freuen. Wer jedoch dachte, er könnte kurz vor knapp noch an Tickets kommen, dürfte nun ein schmerzhaftes Erwachen erfahren. Denn wie Roland Kaiser am Mittwochmittag auf seiner Instagram-Seite bekannt gab, sind die Karten bereits jetzt restlos ausverkauft.

Roland Kaiser verkauft Kaisermania in Windeseile aus

„Ich muss es an dieser Stelle einfach sagen: Es ist verrückt! Ihr habt es wieder einmal geschafft, dass innerhalb von nur ein paar Minuten alle Tickets für die KAISERMANIA 2024 vergriffen sind. Wahnsinn! Ich möchte mich bei Euch allen bedanken, denn ich sehe es nach wie vor nicht als selbstverständlich an, dass Ihr alle mit meiner Band und mir, vor der wunderschönen Dresdner Altstadtkulisse feiern möchtet. Das macht mich stolz und dankbar! Ich freue mich sehr auf die Konzerte“, jubelt der 71-Jährige.

Doch auch für die, die sich nicht zu den Glücklichen zählen dürfen, die eine der begehrten Karten bekommen haben, hat der Sänger eine Überraschung parat.

Neues Konzert verkündet

„Mein Team und ich haben in diesem Zuge beschlossen, dass ich im Rahmen meiner RK50-Bühnenjubiläumstournee im kommenden Sommer, eine weitere Station auf den Tournee-Plan setze: am 05.07.2024 werde ich erstmals in Frankfurt/Oder im Stadion der Freundschaft für Euch spielen“, verkündet der Kaiser.

Tickets für das Konzert gibt es ab Freitag (10. November 2023). Doch damit geben sich die Fans nicht zufrieden. Via Instagram fordern einige noch Zusatzkonzerte für die Kaisermania. Man darf also gespannt sein, wie es weitergeht.