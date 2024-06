Roland Kaiser spielt Konzert in Erfurt – seine Botschaft ist mehr als deutlich

Mit einer Karriere, die Jahrzehnte umspannt und zahlreiche Hits hervorgebracht hat, ist Roland Kaiser eine feste Größe im deutschen Schlageruniversum. Seit seinen Anfängen in den 1970er Jahren hat er nicht nur die Charts erobert, sondern auch die Herzen seiner Fans.

Nach all den Jahren in der Branche denkt der Sänger jedoch noch lange nicht ans Aufhören!

Roland Kaiser: Karriere-Ende noch nicht in Sicht

Mit seiner unverkennbaren Stimme und seinen gefühlvollen Texten verkörpert Roland Kaiser das Lebensgefühl einer ganzen Generation, die seine Lieder wie „Santa Maria“ und „Joana“ zu Hymnen gemacht hat. Am Freitagabend bewies (28. Juni) er sich erneut als Publikumsmagnet. Denn der Schlagersänger trat vor tausenden Fans auf dem Erfurter Domplatz auf.

Fans, die das Konzert des 72-Jährigen missen mussten, müssen sich um weitere Auftritte allerdings keine Sorgen machen – an das Ende seiner Karriere denkt der Schlagerstar noch lange nicht. Schließlich ist der Künstler für seine beeindruckenden Live-Performances allseits bekannt. „Ans Aufhören denke ich gar nicht, das ist für mich keine Option“, so Kaiser gegenüber „Bild.“

Roland Kaiser liebt seinen Beruf

Roland Kaiser war jedoch nicht der einzige Schlagerstar, der am Domplatz auf der Bühne stand. Auch Peter Maffay beehrte seine Fans mit einer Gesangseinlage. Der wird sich im Gegensatz zu seinem Musikkollegen allerdings Ende 2024 zur Ruhe setzen.

„Aber Peter hat ja ein kleines Kind zu Hause. Ich denke, deshalb möchte er etwas kürzertreten“, so Kaiser. „Meine Kinder sind ja schon alle aus dem Haus. Ich liebe, was ich tue und bin gesund – also mache ich weiter!“

50 Jahre steht Roland Kaiser nun schon auf der Bühne! Erst kürzlich flimmerte zu diesem Anlass seine Jubiläumsshow über die ZDF-Bildschirme. Unter der Regie von Schlagerkollege Giovanni Zarrella führte er durch einen Abend voller Starbesetzung, Tränen und ganz großen Emotionen.