Roger Whittaker ist tot – Schlager-Ikone wurde 87 Jahre alt

Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Schlager-Legende Roger Whittaker ist tot. Der britische Sänger starb am 13. September im Alter von 87 Jahren. Mit Liedern, wie „Abschied ist ein scharfes Schwert“, „The Last Farewell“ und „Ein bisschen Aroma“ wurde er hierzulande bekannt.

Nach Informationen von „Bild“ wurde der Sänger bereits im engsten Kreis beerdigt. Seine Fans waren bereits in großer Sorge als vor ein paar Tagen bekannt wurde, dass er einen Schlaganfall erlitten hat. Nun ist er verstorben.

Roger Whittaker ist tot: Familie trauert um Sänger

Schlagerfans dürften seine Lieder wohl schon hundert Mal gehört haben. Schließlich galt Roger Whittaker als absolute Schlager-Ikone. Kein Wunder, dass er mit seinen Songs Stammgast bei der „ZDF-Hitparade“ war und auch zu anderen TV-Unterhaltungsshows eingeladen wurde. Der Brite verkaufte insgesamt über 55 Millionen Tonträger.

Auf Facebook veröffentlichte eine Fanpage des Sängers nun ein Statement der Familie, welches in Absprache mit Sony Music formuliert wurde. Dort heißt es: „Mit großer Trauer teilen wir mit, dass unser geliebter Roger Whittaker am 13. September 2023 in Frieden in Anwesenheit seiner Familie von uns gegangen ist. In dieser schweren Zeit möchten wir uns bei allen für ihre Unterstützung und ihr Mitgefühl bedanken. Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben.“

Roger Whittaker ist tot: Angehörige bitten um Privatsphäre

Die Schlagerwelt trauert um Roger Whittaker. Zwar ist die öffentliche Anteilnahme durch seinen Bekanntheitsgrad groß, doch sein enger Kreis möchte zunächst im engen Kreis Abschied nehmen, wie es in dem Statement heißt.

„Die Familie bittet um Privatsphäre, während wir diese Zeit der Trauer durchleben, und wir danken euch für euer Verständnis. Wir werden Roger sehr vermissen, sein Erbe wird für immer in unseren Herzen und in seiner Kunst weiterleben.“