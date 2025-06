Rock am Ring: Abreise in vollem Gange – „Was zur Hölle habt ihr euch gedacht?“

„Rock am Ring 2025“ ist Geschichte. Noch bis tief in die Nacht spielten die Bands. Seit dem frühen Montagmorgen (9. Juni 2025) ist das Festival offiziell beendet. Nun heißt es, möglichst schnell und sicher wieder die Heimreise anzutreten und dann erstmal in aller Ruhe zu duschen und auszuschlafen.

Doch bis dahin ist es für viele „Rock am Ring“-Besucher noch ein langer und vor allem matschiger Weg. Schließlich hatte es das ganze Wochenende über immer wieder stark geregnet. Viele Parkplätze waren verschlammt.

Abreise bei „Rock am Ring“ hat begonnen

„Das ist bei der Beschaffenheit dieser Flächen natürlich normal“, heißt es von der Polizei gegenüber dem „Volksfreund“. Mit Hilfe von Traktoren konnten einige Autos aber befreit werden. Doch die Veranstalter reagierten auf die Regenfälle. Am Sonntag wurde zusätzlich die Nordschleife als Parkfläche geöffnet.

Das half jedoch nicht den Fans, deren Autos sich bereits auf einer der Schlammflächen befanden.

Toiletten-Ärger bei „Rock am Ring“

Ebenso schienen auch die Toiletten-Anlagen für Ärger zu sorgen. „Finde die Organisation dieses Jahr auch richtig schlecht. Krebsberg wurde immer voller. Mir kommt es so vor, als ob die Dixi-Reinigung gar nicht mehr kommt, da die Wege alle voll sind. Vor den Toiletten steht man ewig. Wieso wird hier nicht endlich mal aufgestockt? Das Reinigungspersonal ist überfordert bei dem Wetter. Zwei Frischwasserstellen und keine Spülstellen mehr, wieso? Alle Waschbecken sind voll mit Essensresten“, beschwerte sich eine Festival-Besucherin.

Und ein weiterer ergänzt: „Fragezeichen im Kopf hab ich beim Thema sanitäre Anlagen. Was zur Hölle habt ihr euch gedacht?“

Es scheint also ein paar Themen zu geben, über die sich der Veranstalter bis zum kommenden Jahr Gedanken machen kann. Dann werden nämlich unter anderem Linkin Park auf der „Rock am Ring“-Bühne stehen. Und die Fans? Sie werden wieder zu Tausenden zum legendären Nürburgring pilgern.