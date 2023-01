„Rock am Ring“: Pantera aus Line-up gestrichen – SIE gaben den Ausschlag

Endlich steht das Lineup für das „Rock am Ring“-Festival 2023! Die Veranstalter haben nun die komplette Liste der Bands enthüllt, die vom 2. bis 4. Juni am Nürburgring auftreten werden. Eine Gruppe, die zuvor noch groß angekündigt worden ist, fehlt jedoch plötzlich.

Nach den heftigen Reaktionen der „Rock am Ring“-Fans scheinen sich die Veranstalter dem Druck der Öffentlichkeit gebeugt zu haben. Infolge dessen ist die umstrittene Metal-Band „Pantera“ vom Festival ausgeschlossen worden. Nun müssen sich die Verantwortlichen erklären.

„Rock am Ring“ sagt Auftritt von „Pantera“ ab

Es ist also offiziell: Die Band „Pantera“ wird nicht beim „Rock am Ring“ 2023 auftreten. Das geben die Veranstalter in einem Instagram-Beitrag bekannt, der das vollständige Line-up aufweist. Neben Bands wie „Limp Bizkit“, „Kings of Leon“ und „Die Toten Hosen“ sollten auch „Pantera“ im Juni auf dem beliebten Rock-Festival spielen.

Doch nun heißt es seitens der Veranstalter: „Die Band Pantera wird nicht wie angekündigt bei Rock am Ring und Rock im Park 2023 auftreten. In den letzten Wochen haben wir viele intensive Gespräche mit Künstler*innen, unseren Partner*innen und euch, den Festivalfans, geführt, uns mit der Kritik weiter gemeinsam auseinandergesetzt und uns dazu entschlossen, die Band aus dem Programm zu nehmen.“ Die Kritik zahlreicher Fans wurde also zur Kenntnis genommen und gehört.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Politische Diskussion entfacht: „Rock am Ring“-Ankündigung spaltet die Fans

Für das radikale Festival-Aus erhalten die Veranstalter großes Lob von ihren Besuchern und Unterstützern. „WUNDERVOLL! Danke, dass ihr zugehört habt und euch nun weiterhin entschieden gegen Rechts positioniert“, kommentiert eine Frau unter die Ankündigung. Von einem weiteren Nutzer heißt es: „Richtige Entscheidung. Nur traurig, dass sie nicht aus eigenem Willen getroffen wurde, sondern um das Image zu retten.“

Doch es hagelt auch Kritik für die Absage des „Pantera“-Auftritts. „Jetzt geht der Woke-Wahnsinn los. Los, streicht noch mehr Bands. Bei jeder findet ihr was!“, ärgert sich ein Fan. Ein anderer schreibt: „Unfassbar! Da hat die Hexenjagd ja doch Erfolg gehabt.“ Es ist eine äußerst politische Diskussion, die unter den Festival-Besuchern entfacht und für die selbst „Die Toten Hosen“ schon geradestehen mussten (Hier mehr dazu).

Weitere News:

Der Auftritt der Band „Pantera“ steht deshalb in der Kritik, da ihr Frontmann Phil Anselmo bei einem Konzert im Jahr 2016 den Hitlergruß gezeigt hat. Die „Rock am Ring“-Veranstalter haben sie zunächst trotzdem in die Planung des Festivals aufgenommen und die Besucher darum gebeten, den Musikern eine zweite Chance zu geben. Nun scheinen sie jedoch zurückzurudern.