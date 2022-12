Robert Geiss wirbt für neues Luxus-Projekt – geschmackloser geht’s kaum

Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und ein Winter, in dem lieber gefroren, als geheizt wird – einfach waren die letzten zwei Jahre nun wirklich nicht. Während bei vielen Familien das Weihnachtsfest dieses Jahr aus Kostengründen deutlich spärlicher ausfallen dürfte, will einer vom Sparen aktuell anscheinend so gar nichts wissen – Robert Geiss.

Der gebürtige Kölner machte mit seinem Unternehmen „Uncle Sam’s“ das große Geld, seitdem ist er nicht nur vermögend, sondern auch bekannt. Seit 2011 sieht man Robert und seine Liebsten mit „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ regelmäßig bei RTL2 im TV. Der Sendungstitel könnte passender nicht sein, denn in Sachen Luxus lassen sich die Geissens nicht lumpen. Auf Instagram wirbt Robert Geiss jetzt für ein neues Luxus-Objekt und das in einer Zeit, in der den meisten vermutlich so gar nicht nach Geld ausgeben ist.

Robert Geiss wirbt für Luxus-Immobilie in Dubai

„Die Appartements im neuen 5 Palms werden der absolute Hammer, da sollte man sich schnell eins sichern“, schreibt Robert Geiss auf seinem Instagramkanal zu einem kurzen Video. Zu sehen ist Familie Geiss, allen voran der stolze Familienvater, mit Bauhelmen auf dem Kopf.

„Die Fertigstellung des Baus des Projekts ist für die erste Hälfte des Jahres 2023 geplant“, heißt es auf der Internetseite des Bauherrn. Auch die nicht ganz unwichtige Summe, die pro Apartment verlangt wird, kann man hier nachlesen. „Die anfänglichen Kosten für den Kauf einer Wohnung in FIVE LUXE betragen 1.000.000 Dollar.“

Für den stolzen Preis von mindestens einer Million Dollar erwartet die Käufer der pure Luxus mit „Panoramafenstern und Balkonen mit herrlichem Blick auf den arabischen Golf, das Riesenrad von Ain Dubai und Palm Jumeirah“. Ausgestattet sind die Räume außerdem mit edlen Küchen und „eleganten Bädern mit hochwertiger Sanitärkeramik“. Der geplante gläserne Aufzug soll ein Highlight des Neubaus sein, mit dem ein „Blick auf Dubai aus der Vogelperspektive“ geboten werden soll.

Robert Geiss: Zielgruppe auf Instagram verfehlt?

Ob Robert Geiss am Ende selbst investiert und sich eins der Luxus-Appartements kauft, bleibt unklar. Aber schon der Gang über die Baustelle scheint ihn begeistert zu haben. Während eine Immobilie dieser Art für Robert Geiss nicht nur ein Traum sein dürfte, sondern als wirklich Wertanlage infrage kommen könnte, dürfte der Großteil seiner Fans auf Instagram nicht einmal daran denken, jemals dafür Geld übrigzuhaben.

Wie ratsam es ist, ausgerechnet auf Instagram für das Luxus-Objekt zu werben, ist demnach fraglich. Und auch das Land, Dubai als Ort des Geschehens wirft Fragen auf. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gelten auch im Jahr 2022 strenge Verhaltensregeln und Vorschriften, insbesondere gegen Mitglieder der LGBTIQ-Community. Das Auswärtige Amt warnt davor, dass homosexuelle Handlungen verboten sind und schreibt dazu: „Sie werden bei Anzeige auch strafrechtlich geahndet.“

Im Bereich rechtliche Besonderheiten wird dringend davon abgeraten, militärische Anlagen, Häfen, Flughäfen, Herrscherpaläste, öffentliche Gebäude, Botschaftsgebäude, Industrieanlagen, Erdöl-/Erdgasanlagen und Brücken zu fotografieren oder zu filmen. Eine solche Handlung kann zu Geld- oder Freiheitsstrafen führen.