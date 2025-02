Robert Geiss: Nach TV-Ausstrahlung von „Die Geissens“ sieht er es

Der Montagabend ist im deutschen TV seit geraumer Zeit für Robert Geiss und seine Familie reserviert. RTL2 zeigt immer neue Doppel-Folgen ihrer kultigen Doku zur besten Sendezeit im Programm – und feierte damit bereits große Erfolge in Sachen Quote.

Doch an vergangenem Montag (10. Februar) sah das Ganze etwas anders aus. Nach der TV-Ausstrahlung erreicht Robert Geiss die ernüchternde Nachricht. Und die dürfte dem 61-Jährigen überhaupt nicht gefallen.

Robert Geiss muss der Wahrheit ins Auge blicken

In der Folge sind Robert und Co. unter anderem auf großer Shoppingtour. Dafür geht die Familie zum sogenannten Dragon Mart, Roberts Schnäppchen-Paradies in Dubai. Hier kauft er vor allem Camping-Equipment, das er im Oman benutzen möchte. Doch die „Glamping“-Idee kommt bei dem Rest seiner Familie überhaupt nicht gut an.

Ebenso wenig wie bei den Zuschauern. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, ist die Einschaltquote weiterhin im Keller. An diesem Abend verfolgten lediglich 420.000 und 430.000 Zuschauer die Doppel-Folge von „Die Geissens“. Das entspricht einem enttäuschenden Marktanteil von 2,8 und 2,5 Prozent.

Robert Geiss muss sich geschlagen geben

Maßgeblich an diesem Quotentief beteiligt dürfte RTL sein. Mit dem Dschungelcamp ließ der Sender die Konkurrenz in den letzten zwei Wochen immer wieder alt aussehen. An diesem Abend konnte das große Wiedersehen immerhin wieder 2,70 Millionen Menschen vor die Bildschirme locken.

Bleibt abzuwarten, ob sich die Quote für Robert Geiss und RTL2 kommende Woche wieder stabilisiert. Schließlich ist das Dschungelcamp und somit die Quotenfestspiele für RTL erstmal vorbei.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Die Geissens“ immer montags ab 20.15 Uhr im Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.