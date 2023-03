Robbie Williams holt Fan auf die Bühne: Seine Vergangenheit holt ihn ein

Er ist einer der größten Rockstars des Planeten: Ob bei „Take That“ oder als Solokünstler, mit seinen Songs und seinem Auftreten verzaubert Robbie Williams Millionen Fans auf der ganzen Welt. Zuletzt erst rockte der britische Megastar in Deutschland.

Mittlerweile hat ihn seine Tour weitergeführt. Vor einigen Tagen spielte der 49-Jährige in der ungarischen Metropole Budapest. Und man glaube es kaum, in Ungarn holte die Vergangenheit Robbie Williams ein.

Robbie Williams trifft auf alten Bekannten

Bei Instagram teilte der Sänger ein Foto des Konzertes. Man sieht den Briten freudestrahlend neben einem Mann stehen. Beide lächelnd beseelt. Doch warum? Was ist da gerade passiert?

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es war ein unglaublicher Zufall, der sich in der Budapester Sportarena abgespielt hatte, wie der Superstar berichtet. „Das passierte also vor zwei Nächten in Budapest. Ich wählte einen Fan aus dem Publikum aus, der nach vorne kommen sollte und erstaunlicherweise wählte ich den selben Typen aus, den ich bereits vor zwanzig Jahren in Budapest ausgesucht hatte. Die Wahrscheinlichkeit, das so etwas passiert? 174.240.00 zu 1“, schreibt Robbie bei Instagram.

Die Fans von Robbie können es kaum glauben

Und auch die Fans können es kaum glauben. „He’s the one“, scherzt ein Fan in Anspielung auf Robbies Megahit „She’s the one“. Ein anderer ergänzt: „Das ist so verrückt. Er sollte einen Lottoschein kaufen, auch wenn er das Geld nicht brauchen sollte. Er muss einen kaufen.“ Und ein Dritter jubelt: „Wow, das ist unglaublich. Euch zwei verbindet etwas.“

Mehr Nachrichten:

Doch es gibt auch Follower bei Instagram, die dem Braten nicht so recht trauen wollen. „Okay, er ist ein zwei Meter Gigant. Ich denke, es war recht wahrscheinlich, dass du ihn wiedersiehst. Ich freue mich trotzdem für euch“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und ein anderer ergänzt: „Um ehrlich zu sein: Er ist einen Meter größer als alle anderen. Das steigert die Chancen.“