„Roadtrip Amerika“: Szene sorgt bei Fan für Unverständnis – „Problematisch“

Es geht wieder durch die kulinarischen Kulissen Amerikas: Frank Rosin, Ali Güngörmuş und Alexander Kumptner heizen mit der Kabel1-Sendung „Roadtrip Amerika“ ordentlich ein und wagen sich bereits zum dritten Mal auf große Amerika-Tour. Während sich die Zuschauer auf eine geballte Ladung kulinarischer Highlights freuen, sorgt nun eine Szene für Aufsehen.

Kaum startet am Donnerstagabend (30. Januar) die dritte Folge, hagelt es in den sozialen Netzwerken bereits erste Kritik. Der Grund: Das Experimentieren mit Cannabis-Gerichten schlägt einem Zuschauer sichtlich auf die Laune…

„Roadtrip to Amerika”: Das sagen die Zuschauer

Die Lachfalten bei Frank, Ali und Alexander werden von Minute zu Minute deutlicher. Der Grund: Cannabis im Essen. „Die Wirkung kam sehr schleichend“, erklärt Alexander. „Das ist eine der schönsten Sachen, die wir je gemacht haben“, versichert Frank später. Während sie das Essen mit dem gewissen Kick genießen, kommen sie aus dem Staunen kaum noch heraus – sie sind im Geschmackshimmel.

„Und plötzlich war alles extrem lustig“, erzählt Alexander und fügt augenzwinkernd hinzu: „Mama, ich hab nichts Falsches gemacht!“ Doch während die drei Spitzenköche sich vor Lachen kaum noch halten können, meldet sich ein Zuschauer mit einer klaren Meinung zu Wort. Auf Instagram macht ein Zuschauer seinem Ärger Luft: „Jegliche positive Darstellung von Drogenkonsum finde ich sehr problematisch, auch wenn mir die aktuelle Staffel bisher insgesamt sehr gut gefällt.“

Und was sagt der Rest der Zuschauer? Der reagiert „entspannt“. „Das war so ein lustiger Moment, musste so viel lachen“, gesteht ein Follower. Ein weiterer schwärmt: „Die drei sind super. Ich finde es witzig, dass die das probiert haben und dann auch noch vor laufender Kamera.“ Ein anderer Fan fordert sogar eine Auszeichnung dafür: „Grimme-Preis, jetzt!“

Kabel 1 zeigt die dritte Staffel immer donnerstags um 20.15 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen sind auch in der Joyn-Mediathek jederzeit abrufbar.