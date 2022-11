Rick Kavanian über „Schlag den Star“-Duell mit Bully: DAVON bekamen TV-Zuschauer nichts mit

Rick Kavanian ist aktuell in aller Munde. Bei „The Masked Singer“ schaffte er es mit seiner Maske „Rosty“ bis aufs Treppchen und im Kino glänzt er seit Neustem wieder in seiner Rolle als treuer Diener Charles in „Hui Buh und das Hexenschloss“.

Wie bereits im 2006 erschienenen ersten Teil spielt Rick Kavanian auch in der Fortsetzung wieder an der Seite von Michael „Bully“ Herbig. Die beiden sind bereits seit Jahren ein eingespieltes Team und „Bullyparade“, „Traumschiff Surprise“ oder „Der Schuh des Manitu“ für Begeisterung.

Umso überraschender war die Nachricht, dass sich Kavanian und Herbig bei Prosieben einen Schlagabtausch im Live-TV liefern würden. Im Interview packte Rick Kavanian jetzt über den „Schlag den Star“-Auftritt mit seinem alten Freund aus.

Rick Kavanian: Bittere Niederlage bei „Schlag den Star“

Dass sich die beiden gut verstehen, dürfte mittlerweile klar sein. Umso interessanter wurde es, als die beiden sich in der Prosieben-Show duellieren sollten. Und während es am Anfang noch danach aussah, als könnte es ein Wettkampf auf Augenhöhe werden, musste Rick Kavanian im Laufe der Sendung eine Niederlage nach der anderen einfahren.

Bei Kollege „Bully“ hingegen lief es blendend. Im Interview mit DERWESTEN erzählt Kavanian jetzt, wie es für ihn war, ausgerechnet gegen seinen langjährigen Freund anzutreten. „Fürchterlich, weil ich nicht wusste, dass er so ehrgeizig ist.“ Dann verrät er mit einem Augenzwinkern, wovon die Zuschauer nichts mitbekamen. „Es war ja grauenvoll: Er führte 44 zu 3 – in den Werbepausen hätte ich mir ein befreiendes Attest gewünscht.“

Rick Kavanian: So ging’s nach der Prosieben-Show mit „Bully“ weiter

Aber Rick ließ sich nicht entmutigen von dem Ehrgeiz seines Kontrahenten und holte zum Ende hin plötzlich auf. Das alles entscheidende 15. Spiel sorgt dann für Gewissheit – trotz aller Anstrengungen gewinnt Michael „Bully“ Herbig.

Rick Kavanian ist für „Hui Buh und das Hexenschloss“ wieder an der Seite von Michael „Bully“ Herbig (m.) und Christoph Maria Herbst (l.) zu sehen. Foto: IMAGO / Revierfoto

Sich wegen der Niederlage grämen, will Rick Kavanian aber auf keinen Fall. Und auch der Bruch in ihrer Freundschaft bleibt aus. Auf die Frage, wie die Stimmung nach der nervenaufreibenden Spielshow war, antwortet der Schauspieler: „Wie nach jeder Fernsehsendung: fröhlich und ausgelassen. Es ist nicht so, dass ich mich über die Niederlage aufrege – es war alles ganz normal. Es war halte eine riesige Herausforderung und super anstrengend, aber es hat wirklich Spaß gemacht.“

Mit ihrem Wettkampf unter Freunden bescherten die Schauspieler Prosieben übrigens ein Quoten-Hoch, das es so bislang noch nicht gegeben hatte. Am 18. September dominierte Prosieben mit dem Format als stärkster Sender zur Primetime.