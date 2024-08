Society-Star Richard Lugner ist tot – Trauer um Österreicher

Österreich trauert um eine seiner bekanntesten Persönlichkeiten: Richard Lugner ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Dies berichten mehrere österreichische Medien. Der prominente Bauunternehmer und gesellschaftliche Ehrenmann erlangte große Bekanntheit durch seine auffälligen Auftritte und sein Engagement in der Prominentenwelt. Zuletzt kämpfte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen.

Trauer um Richard Lugner

Richard Lugner ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Laut Medienberichten gab es am Montagmorgen einen Rettungseinsatz in seiner Villa in Döbling. Es sei versucht worden, ihn zu reanimieren – doch ohne Erfolg. Noch vor kurzem sprach er mit „Bild“ über sein Shopping-Unternehmen „Lugner City.“ Aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit holte er seine Ehefrau Simone ins Boot und erzählte: „Irgendwann, wenn es mich nicht mehr geben sollte, wird sie alleinige Chefin sein. Aber momentan bin ich ja noch unter den Lebenden.“

Lugner, der im Laufe der Jahre nicht nur durch seine geschäftlichen Erfolge, sondern auch durch seine extravaganten Veranstaltungen und seine Teilnahme an gesellschaftlichen Events in den Schlagzeilen war, hinterlässt eine große Lücke. Seine wechselnden Liebesbeziehungen zu jüngeren Frauen, denen er tierische Kosenamen gab, ließen ihn stets im Netz auftauchen. Besonders bekannt wurde er durch seine regelmäßigen Auftritte beim Wiener Opernball, bei dem er seit 1992 stets für Aufsehen sorgte.

Auch mit Hollywoodgrößen war der Society-Star regelmäßig umringt. Unter anderem zählten die Schauspielerinnen Melanie Griffith, Sophia Loren, Pamela Anderson, Jane Fonda sowie Hotel-Erbin Paris Hilton zu Lugners Gästen. Zuletzt hatte er die US-Schauspielerin und Ex-Frau von Elvis Presley, Priscilla Presley, als Ball-Begleitung engagiert.

Der Unternehmer hinterlässt seine sechste Ehefrau Simone Reiländer, die er erst Anfang Juni in Wien geheiratet hatte, sowie seine Tochter Jacqueline und weitere Kinder.