Trauer um „Sesamstraßen“-Star Horst Janson: „Ein Stück Kindheit ist gegangen“

Traurige Nachrichten aus der „Sesamstraße“: Horst Janson ist tot. Der beliebte Schauspieler starb im Alter von 89 Jahren.

Wie die „Bild“ berichtet ist Janson, der zwischen 1980 und 1985 in der beliebten ARD-Kinderreihe mitspielte, im Alter von 89 Jahren verstorben. Bereits seit geraumer Zeit litt der Schauspieler, der auch schon in den SOKO-Filmen, beim „Tatort“ oder Rosamunde Pilcher mitwirkte, an gesundheitlichen Einschränkungen.

Er spielte den Horst in der „Sesamstraße“

Wie die „Bild“ berichtet, erlitt Horst Janson im Frühsommer 2024 einen Schlaganfall, Anfang August stürzte der Schauspieler in seinem Haus in Grünwald eine Treppe herunter, erlitt eine Hirnblutung und brach sich die Hand. Später infizierte er sich mit einem Krankenhauskeim, musste um sein Leben kämpfen.

Seine Frau Hella und seine Familie waren dabei stets an seiner Seite. Die Weihnachtstage verbrachte er ebenfalls in der Klinik, sein Gesundheitszustand ließ eine Entlassung nicht zu.

„er war ein so schöner Mann – mit so viel Grandezza“

Gegenüber der „Bild“ schwärmt seine Kollegin Jutta Speidel: „Horst war einer der ganz, ganz lieben und wunderbaren Kollegen. Ich habe ihn sehr geschätzt. Als Kollege und als Mensch. Und er war ein so schöner Mann – mit so viel Grandezza. Ich wünsche der Familie ganz viel Kraft.“

Und auch die „Sesamstraße“ trauert: „Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Horst Janson, der uns als “Horst” in der Sesamstraße mit seiner Herzlichkeit und seinem Lächeln verzauberte. Seine Auftritte brachten Generationen von Kindern zum Lachen und lehrten uns wertvolle Lektionen. Sein Verlust hinterlässt eine Lücke in unseren Herzen. Ruhe in Frieden, lieber Horst.“

Horst Janson wirkte in seiner mehrere Jahrzehnte andauernden Karriere in dutzenden Filmen mit. In der ARD-Reihe „Unter weißen Segeln“ spielte er 2004 und 2005 einen Kapitän, in der ZDF-Telenovela „Wege zum Glück“ war er der Pfarrer Lehmann, in „Sturm der Liebe“ den Dr. Paul Wielander. Unvergessen wird Horst Janson aber als Horst in der „Sesamstraße“ bleiben.

In den sozialen Netzwerken ist die Trauer um den beliebten Schauspieler groß. „So viele Kindheitserinnerungen. Ruhe in Frieden“ heißt es da beispielsweise. Oder: „Schauspieler Horst Janson ist tot. Ein Stück Kindheit ist gegangen.“