Leonard Lansink: Frohe Kunde nach Wilsberg-Ausstrahlung im ZDF

Er ist mittlerweile zur echten Kultfigur gereift: Antiquar Wilsberg (gespielt von Leonard Lansink) ist immer knapp bei Kasse und daher immer mal wieder als Privatdetektiv im Einsatz. Eine Betätigung, die dem Publikum scheinbar sehr gut zu gefallen scheint, gilt die ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ doch mit zum Erfolgreichsten, was das Zweite Deutsche Fernsehen“ zu bieten hat. Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass der Fall „Alles Lüge“, in dem Wilsberg und Ekki (gespielt von Oliver Korittke) unversehens in einen Fall von Cybermobbing und Fake News verstrickt werden, als einziger der Olympia-Berichterstattung trotzen konnte.

So schafften es Leonard Lansink und seine Figur „Wilsberg“ am Olympia-dominierten Samstag (10. August 2024), zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen zum Krimi schauen zu versammeln.

Leonard Lansink und Wilsberg trotzen Olympia

3,04 Millionen schalteten laut der Zahlen, die dem Branchenportal „DWDL“ vorliegen, am Samstagabend die Folge „Alles Lüge“ ein. Ein Anteil im Gesamtpublikum von 15,7 Prozent. Gegen die Leichtathletik-Berichterstattung der ARD um 20.20 Uhr kam „Wilsberg“ damit aber nicht an. 5,28 Millionen Menschen schalteten im Gesamtpublikum ein, eine Quote von 27,6 Prozent.

Tagessieger im Gesamtpublikum wurde jedoch die „Tagesschau“ um 20 Uhr. 5,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten laut „DWDL“ die von Thorsten Schröder verlesenen Nachrichten sehen.

Am Sonntag wartet die Schlussfeier

Etwas anders sah dies im jungen Publikum aus. Hier schaffte es „Wilsberg“ nicht unter die 25 meistgesehenen Sendungen. Gut abgeschnitten haben dagegen Beachvolleyball der Männer und das Finale im Herren-Basketball zwischen Gastgeber Frankreich und der Basketball-Supermacht USA, das die Amerikaner mit 98 zu 87 für sich entscheiden konnten.

Spannend wird es, wie die Quoten am Sonntag (11. August 2024) ausfallen werden. Während die ARD den „Tatort: Level X“ aus dem Jahr 2017 zeigt, geht das ZDF mit der Schlussfeier der Olympischen Spiele von Paris an den Start.