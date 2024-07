Richard Lugner schwebte in Lebensgefahr – so geht es ihm nach seiner Herz-OP

Die gesundheitlichen Dramen um deutsche Fernsehstars reißen in diesem Jahr einfach nicht ab. Nachdem Heinz Hoenig seit Monaten auf der Intensivstation einer Berliner Klinik lag, erlitt „Hinter Gittern“-Star Katy Karrenbauer einen leichten Schlaganfall. Nun reiht sich traurigerweise auch Reality-TV-Darsteller Richard Lugner in die Liste der Sorgenkinder ein.

Der sogenannte „Society-Löwe“ erregte in der Vergangenheit als Unternehmer und Reality-TV-Star Aufsehen. Jetzt fand sich Richard Lugner in einer Wiener Klinik wieder und schwebte zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr. Doch was war passiert?

Richard Lugner: Not-OP am Herzen

Am Donnerstag (11. Juli) besuchte Richard Lugner noch die Premiere der Inszenierung „My Fair Lady“ in Mörbisch. Am Tag darauf liegt der Unternehmer auf einer Station des Wiener Universitätsklinikums AKH. Bei dem Reality-TV-Darsteller musste schnellstens eine Not-OP durchgeführt werden.

Gegenüber „Bild“ berichtet der mittlerweile 91-Jährige: „Am Freitag bin ich gleich in der Früh ins AKH gebracht worden, weil mein Einriss an einer Herzklappe sich vergrößert hat. Das musste sofort gemacht werden, weil es schon lebensgefährlich war. Aber ich bin in besten Händen gewesen.“ Zum Glück konnte Richard Lugner im Krankenhaus schnell geholfen werden.

Die Operation wurde minimalinvasiv durchgeführt, der Körper des Unternehmers musste somit nicht aufgeschnitten werden. Richard Lugner erklärt: „Das Team unter der Leitung von Professor Philipp Bartko hat mittels Sonde über die Vene zwei Klammern an die eingerissene Herzklappe gesetzt und sie damit stabilisiert.“ Nur wenige Tage später durfte der Fernsehstar das Klinikum wieder verlassen.

Zur Ruhe kommt Richard Lugner jedoch trotzdem nicht, ein angeknackster Lendenwirbel bereitet ihm zusätzlich Probleme. Der Unternehmer möchte seine gesundheitlichen Probleme nun endlich hinter sich lassen und in seinen Alltag zurückkehren. Lugner hofft von nun an auf bessere Tage: „Ich wünsche mir sehr, dass meine Leidenszeit bald ein Ende hat.“

In den kommenden Wochen wird sich Richard Lugner jetzt erst einmal erholen. Seine Ehefrau Simone „Bienchen“ Reiländer wird ihn dabei sicherlich tatkräftig unterstützen.